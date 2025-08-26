Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.08.2025
Суд отложил рассмотрение иска "К&Б" к минэкономразвития Вологодской области
Суд отложил рассмотрение иска "К&Б" к минэкономразвития Вологодской области
2025-08-26T13:40+0300
2025-08-26T13:40+0300
бизнес
россия
вологодская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Вологодской области отложил рассмотрение иска ООО "Альфа-М" (юрлицо торговой сети "Красное и Белое") к министерству экономического развития Вологодской области, требующего отменить приказ о приостановлении действия лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе. "Информация о принятом судебном акте: Об отложении судебного разбирательства", - говорится в карточке дела на сайте суда. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца. В пресс-службе сети магазинов "Красное и Белое" не подтвердили РИА Новости информацию об уходе из региона. Арбитражный суд Вологодской области зарегистрировал иск компании "Альфа-М" с требованием отмены приказа региональных властей о приостановлении лицензии на розничную продажу алкоголя. С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
вологодская область
2025
бизнес, россия, вологодская область
Бизнес, РОССИЯ, Вологодская область
13:40 26.08.2025
 
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Вологодской области отложил рассмотрение иска ООО "Альфа-М" (юрлицо торговой сети "Красное и Белое") к министерству экономического развития Вологодской области, требующего отменить приказ о приостановлении действия лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе.
"Информация о принятом судебном акте: Об отложении судебного разбирательства", - говорится в карточке дела на сайте суда.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца. В пресс-службе сети магазинов "Красное и Белое" не подтвердили РИА Новости информацию об уходе из региона. Арбитражный суд Вологодской области зарегистрировал иск компании "Альфа-М" с требованием отмены приказа региональных властей о приостановлении лицензии на розничную продажу алкоголя.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
Ритейлер "Красное и Белое" не подтвердил уход из Вологодской области
4 августа, 14:17
 
