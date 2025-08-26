https://1prime.ru/20250826/sud-861268317.html

Структуры Raven Russia обжаловали передачу 16 складов в пользу Росимущества

МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Бизнесмен Игорь Богородов и ряд структур британской девелоперской компании Raven Russia подали кассационные жалобы на судебные акты арбитражных судов двух инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России передали 16 принадлежавших им складских комплексов Российской Федерации в лице Росимущества. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, кассационные жалобы 25 августа поступили в первую инстанцию – арбитражный суд Москвы. Они вместе с материалами дела будут переданы для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа. В иске, поданном в августе, Генпрокуратура оспаривала опционное соглашение между Raven Property, Богородовым и Ярославом Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций зарегистрированной в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd, став владельцами российских активов группы. Как пояснял истец, произошло это в нарушение действующего законодательства, так как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись. Арбитражный суд Москвы в январе рассмотрел спор в закрытом режиме и, по данным Raven Russia, полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры. В открытом доступе решение не публиковалось. Предположительно, оно было обращено судом к немедленному исполнению, ибо уже к 20 февраля, не дожидаясь рассмотрения апелляций, компании-владельцы девяти из 16 комплексов перешли в собственность РФ. В сообщении группы говорилось, что "шестнадцать складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу". В суде ответчики заявили, что цель состояла в передаче российскому менеджменту Raven Russia российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний. Позже в Raven Russia заявили, что считают решение суда незаконным и необоснованным, обещали обжаловать его. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне оставил решение без изменения, отклонив жалобы ответчиков. Между тем, Генпрокуратура в марте подала еще один иск к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia "о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, об изъятии". В том деле речь идет об изъятии в пользу государства петербургского ООО "Первомайская заря", владеющего бизнес-центром Kellermann Center в Петербурге и другой недвижимостью.

