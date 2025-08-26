https://1prime.ru/20250826/sud-861270998.html

Верховный суд одобрил взыскание по иску "Траста" с экс-топов "Открытия"

МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску банка "Траст" взыскали более 107 миллиардов рублей солидарно с компании "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", и троих бывших топ-менеджеров этого банка Евгения Данкевича, Михаила Назарычева и Геннадия Жужлева. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, судья ВС РФ Иван Разумов, изучив кассационные жалобы Назарычева и Жужлева, не нашел оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. В этом иске, поданном в 2021 году, было заявлено требование о взыскании убытков, причиненных в ходе первой санации банка "Траст", которую с 2014 по 2017 год проводили банк "Открытие" и "Открытие Холдинг". Данкевич тогда был председателем правления "Открытия", Назарычев – заместителем гендиректора "Открытие Холдинга", Жужлев – членом правления "Открытия", отвечавшим за корпоративный блок. Как ранее рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, проходящего в закрытом режиме, требования к Жужлеву были удовлетворены в чуть меньшем размере, чем к остальным соответчикам. По словам собеседника агентства, сумма иска была рассчитана по формуле из закона о банкротстве, применяемой для определения убытков, причиненных санацией, но в итоге суды взыскали убытки, причиненные конкретными сделками, которые совершались и одобрялись ответчиками в этот период. "Траст" объяснял подачу иска тем, что действия или бездействие ответчиков привели к повторной санации банка в 2018 году. В сообщении банка отмечалось, что "Траст" продолжает расследовать обстоятельства, которые привели к краху банков "московского кольца". В 2020 году были предъявлены иски к бенефициарам этих банков, а потом стали предъявляться иски к иным лицам, которые, на взгляд банка, причастны к доведению этих банков до санации, говорилось в сообщении. В материалах суда говорится, что с 14 марта 2018 года Банк России в качестве финансовой помощи "Трасту" в соответствии с планом второй санации предоставил ему 318,9 миллиарда рублей в форме депозитов и 300 миллионов рублей на докапитализацию. ЦБ в декабре 2014 года принял решение санировать банк "Траст" при помощи Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Санатором был выбран банк "ФК Открытие", который получил на оздоровление "Траста" 127 миллиардов рублей, а потом попросил еще около 50 миллиардов. Тогдашний зампред ЦБ Василий Поздышев говорил в 2017 году, что "не совсем удачная" санация банка "Траст" создала "определенные проблемы" у санатора. В августе 2017 года ЦБ был вынужден принимать меры для оздоровления уже самого "Открытия".

