Суд заменил штраф экс-главе отдела связи Минобороны на семь лет заключения
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд заменил штраф в 2,5 миллиона рублей на 7 лет лишения свободы бывшему начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны РФ Сергею Слюсарю по делу о взятке, сообщила РИА Новости адвокат фигурантки Елены Гришиной Елена Волкова. "Суд изменил приговор нижестоящего суда и квалификацию совершенного преступления, заменив назначенный фигурантам штраф в 2,5 миллиона рублей каждому на 7 лет лишения свободы", - сказала Волкова. Фигуранты были взяты под стражу в зале суда. В октябре 2024 года Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил Слюсаря к наказанию в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей. Вместе с ним аналогичные штрафы суд назначил двум другим фигурантам дела: гендиректору ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексею Высокову и главбуху предприятия Елене Гришиной. Они были признаны виновными в даче взяток на общую сумму 170 тысяч рублей. Мещанский суд Москвы рассматривает в отношении обоих топов второе уголовное дело о хищении у Минобороны РФ 33 миллионов рублей при выполнении контракта. Вместе с ними на скамье подсудимых еще двое: учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов и ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. По версии следствия, завод, исполняя контракт с Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции, в результате фигуранты похитили 33 миллиона рублей. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Акции "Телты" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.
