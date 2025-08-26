https://1prime.ru/20250826/teploseti-861240721.html
"Башкирские теплосети" подали в суд на уфимский центр социальной адаптации
2025-08-26T05:45+0300
2025-08-26T05:45+0300
2025-08-26T05:45+0300
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Компания "Башкирские распределительные тепловые сети", обеспечивающая теплом и горячей водой крупнейшие города республики, просит арбитражный суд Башкирии взыскать более 200 тысяч рублей долга с уфимской автономной некоммерческой организации "Центр социальной адаптации Джеффри Монсона", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск заявлен о взыскании задолженности по лицевому счету за период январь-март 2025 года в размере более 202 тысяч рублей, пени за период с 11 марта по 12 июня этого года в размере около 4 тысяч рублей, с продолжением начисления пени с 13 июня по день фактического исполнения обязательств по уплате долга.
Сначала суд в июне принял иск к рассмотрению в упрощенном порядке без вызова сторон, но в августе после уточнения истцом исковых требований перешел к разбирательству по общим правилам искового производства "в связи с необходимостью дополнительного исследования доказательств". В чем состояло уточнение иска, в материалах дела пока не поясняется.
Президент России Владимир Путин в 2018 году предоставил российское гражданство американскому бойцу смешанных единоборств Джеффри Монсону. Получение российского гражданства Монсону было одобрено еще в декабре 2015 года, а о желании стать гражданином России боец заявил в марте 2013 года. Монсон известен своими симпатиями к России и ее советскому прошлому.
По данным ЕГРЮЛ, АНО "Центр социальной адаптации Джеффри Монсона" была зарегистрирована в феврале 2024 года. Ее единственным учредителем является Монсон. Основной вид деятельности – "предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки". Организация занимается благотворительностью – в частности, в 2024 году проводила сбор средств для пострадавших от паводка в Оренбургской области.
