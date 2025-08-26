Трамп четыре раза пытался поговорить с Моди по телефону, пишут СМИ

https://1prime.ru/20250826/tramp-861258550.html

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп четыре раза за последнее время пытался поговорить с премьером-министром Индии Нарендрой Моди по телефону, однако тот отказался от диалога, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственную информацию. "За последние недели Трамп предпринял четыре попытки дозвониться до индийского премьер-министра. Однако тот отказался от разговора", - пишет издание. По мнению газеты, это признак того, что Моди оскорблен введением пошлин и словами Трампа о "мертвой экономике" страны. В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Кроме того, Трамп на своей платформе в социальной сети Truth Social также бездоказательно раскритиковал Индию и Россию, назвав их "мертвыми экономиками". Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. В середине июля издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.

