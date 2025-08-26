https://1prime.ru/20250826/tramp-861274410.html

Президент Южной Кореи подарил Трампу необычную ковбойскую шляпу

Президент Южной Кореи подарил Трампу необычную ковбойскую шляпу

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в память о прошедшем в понедельник саммите с президентом США Дональдом Трампом подарил американскому лидеру ковбойскую шляпу с надписью Make America great again ("Сделаем Америку снова великой"), именную клюшку для гольфа и модель корейского "корабля-черепахи", сообщили в администрации южнокорейского президента. "Трампа часто можно заметить в кепке с надписью "Make America great again", но мы обратили внимание, что у него нет такой ковбойской шляпы, поэтому решили ее сделать", - говорится в сообщении президентского офиса, размещенном на официальном сайте. Отмечается, что всего шляп было две - одна для американского президента (красного цвета), другая для первой леди США Мелании Трамп (белого цвета). На фотографиях, опубликованных администрацией, можно заметить, что справа от самой надписи на шляпах также вышиты государственные флаги США и Республики Корея. Согласно заявлению администрации президента, модель "корабля-черепахи" из металла размером 30 на 20 сантиметров была произведена путем машинной сборки опытным мастером - работником судостроительной отрасли. Клюшка для гольфа была сделана специально под параметры Дональда Трампа, а на лезвии выгравировано его имя. По данным администрации, все подарки были произведены непосредственно в Южной Корее. Кроме того, по информации агентства Рёнхап, Ли Чжэ Мён также подарил Трампу ручку, которую сам использовал в ходе саммита. Ранее сообщалось, что Трамп во время встречи похвалил эту ручку предположительно производства южнокорейской канцелярской компании Monami. После этого итоги торгов во вторник показали, что акции Monami в Сеуле подорожали на 29,92%. Как отметило агентство, Трамп, в свою очередь, лично подписал и вручил Ли Чжэ Мёну свое известное фото, сделанное после совершенной на него попытки покушения на митинге в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года. На нем Трамп запечатлен с поднятым вверх кулаком в сопровождении сотрудников службы безопасности. К фото также прилагалось личное послание для южнокорейское президента, в котором глава Соединенных Штатов назвал Ли Чжэ Мёна "выдающимся лидером" и заверил, что "всегда будет рядом". Помимо этого, Ли Чжэ Мёну и прибывшим с ним советникам были вручены знаменитые красные кепки и меню официального обеда двух глав государств с подписью американского президента. В понедельник в Вашингтоне прошел саммит президентов Республики Корея и США, в ходе которого лидеры договорились, в частности, о совместной работе для денуклеаризации Корейского полуострова, а также о том, что Сеул будет играть большую роль в вопросе региональной безопасности. Южная Корея планирует увеличить расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих военных конфликтах. Кроме того, южнокорейские компании планируют инвестировать в США 150 миллиардов долларов. В Сеуле результаты саммита оценили в целом положительно. Премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок заявил, что Сеул и Вашингтон достигли "значительного прогресса" в своих отношениях. Однако ключевых соглашений по многим вопросам достигнуто не было, в частности, в отношении сокращения численности сухопутных войск США в Южной Корее или же гибкости их дислоцирования.

