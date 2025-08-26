Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп планирует окончательно отказаться от поддержки Украины и ждет нужного момента, чтобы сделать это официально, заявил чешский политолог Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.Так он ответил на вопрос журналиста о том, готовы ли будут Соединенные штаты выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине."Несомненно. Дональд Трамп уже плюнул. Теперь он ищет способ отстраниться &lt;…&gt; С Украиной покончено. С режимом Владимира Зеленского покончено. Только вопрос времени, когда это станет абсолютно ясно. И счет идет на месяцы", — подчеркнул он.Политолог отметил, что американский президент ждет краха киевского режима, чтобы официально отстраниться от конфликта.В понедельник Дональд Трамп объявил, что США больше не тратят деньги на украинский конфликт. Владимир Путин и президент Соединённых Штатов провели встречу 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По результатам переговоров они заявили о готовности к сотрудничеству для завершения конфликта в Украине. Три дня спустя Трамп встретился в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. После их двусторонней беседы к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Они обсудили планы по предоставлению Киеву гарантий безопасности от ЕС в координации с Соединёнными Штатами. Затем Трамп отметил, что европейские лидеры понимают необходимость территориальных уступок Украины. Как сообщал The American Conservative, президент США может применить жёсткие меры против Киева за растрату американской военной помощи и заставить Зеленского согласиться с условиями России для разрешения конфликта.
19:32 26.08.2025 (обновлено: 19:33 26.08.2025)
 
"Счет на месяцы": в Чехии объяснили, что Трамп подготовил для Зеленского

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп планирует окончательно отказаться от поддержки Украины и ждет нужного момента, чтобы сделать это официально, заявил чешский политолог Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.
Так он ответил на вопрос журналиста о том, готовы ли будут Соединенные штаты выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
22 августа, 22:02
"Несомненно. Дональд Трамп уже плюнул. Теперь он ищет способ отстраниться <…> С Украиной покончено. С режимом Владимира Зеленского покончено. Только вопрос времени, когда это станет абсолютно ясно. И счет идет на месяцы", — подчеркнул он.
Политолог отметил, что американский президент ждет краха киевского режима, чтобы официально отстраниться от конфликта.
В понедельник Дональд Трамп объявил, что США больше не тратят деньги на украинский конфликт.
Владимир Путин и президент Соединённых Штатов провели встречу 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По результатам переговоров они заявили о готовности к сотрудничеству для завершения конфликта в Украине.
Три дня спустя Трамп встретился в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. После их двусторонней беседы к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Они обсудили планы по предоставлению Киеву гарантий безопасности от ЕС в координации с Соединёнными Штатами.
Затем Трамп отметил, что европейские лидеры понимают необходимость территориальных уступок Украины. Как сообщал The American Conservative, президент США может применить жёсткие меры против Киева за растрату американской военной помощи и заставить Зеленского согласиться с условиями России для разрешения конфликта.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
В Австралии оценили итоги встречи Зеленского и Трампа
22 августа, 06:24
 
