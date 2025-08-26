https://1prime.ru/20250826/trutnev-861265472.html

Трутнев назвал невыполнение Плана развития Севморпути угрозой безопасности

Трутнев назвал невыполнение Плана развития Севморпути угрозой безопасности

САЛЕХАРД, 26 авг - ПРАЙМ. Невыполнение Плана развития Севморпути увеличивает угрозы безопасности и ухудшает экономические условия маршрута, заявил зампредседателя правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, руководитель совета по защите национальных интересов России в Арктике Юрий Трутнев. "Говоря о вопросах безопасности, хочу подчеркнуть, что невыполнение Плана развития СМП увеличивает угрозы, а значит, ухудшает экономические условия маршрута", - сообщил Трутнев, выступая по ВКС на заседании совета Морской коллегии РФ по защите национальных интересов в Арктике. В связи с этим он также напомнил, что экономическое значение СМП велико: более 10% экспорта России реализуется через арктические проекты "Новатэка", "Газпрома", "Роснефти", "Норникеля". Длительные маршруты следования судов, сложная метерологическая обстановка находят свое отражение и в рисках прохождения грузов, перевозимых РФ, и в страховых платежах иностранных компаний, уточнил вице-премьер. В связи с этим, по словам Трутнева, необходимо построить три арктических аварийно-спасательных центра - в Сабетте, Тикси и Диксоне, где будут дежурить специалисты МЧС и ФМБА, а также обеспечить строительство при них причальной и аэродромной инфраструктуры. "Оснастить действующие и новые центры девятью вертолетами. Для обеспечения связи и контроля за ледовой обстановкой вывести на орбиту четыре спутника связи, четыре спутника гидрометеорологического мониторинга и четыре спутника радиолокационного наблюдения", - перечислил Трутнев. Также нужно ввести не менее 42 судов аварийно-спасательного флота, дооборудовать атомные ледоколы средствами несения аварийно-спасательной готовности, построить еще одно судно гидрографического флота. Власти должны реализовать все поставленные задачи в срок, а если этого не произойдет, то разобраться в причинах и при необходимости найти других людей, которые в состоянии эту работу осуществить, резюмировал Трутнев.

