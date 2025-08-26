https://1prime.ru/20250826/tsb-861244117.html

ЦБ предложил устранить необоснованное налоговое бремя у частных инвесторов

ЦБ предложил устранить необоснованное налоговое бремя у частных инвесторов - 26.08.2025, ПРАЙМ

ЦБ предложил устранить необоснованное налоговое бремя у частных инвесторов

Банк России предлагает устранить необоснованное налоговое бремя для частных инвесторов, участвующих в первичном или вторичном публичном размещении акций (IPO... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T08:27+0300

2025-08-26T08:27+0300

2025-08-26T08:27+0300

банк россии

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Банк России предлагает устранить необоснованное налоговое бремя для частных инвесторов, участвующих в первичном или вторичном публичном размещении акций (IPO или SPO), говорится в пояснительной записке к проекту указания, подготовленному регулятором. "Целью проекта указания является исключение необоснованного налогового бремени для частных инвесторов, участвующих в IPO или SPO, которое возникает в результате применения действующего порядка определения рыночных цен ценных бумаг, закрепленного приказом ФСФР России", – сообщил ЦБ. В соответствии с текущими практиками приобретения ценных бумаг, при их первичном или вторичном предложении инвесторы подают адресные заявки для приобретения ценных бумаг. При этом сделки по приобретению бумаг фактически исполняются в день начала их допуска к торгам (сами заявки могут подаваться как до дня начала торгов, так и в день их начала). В этот же день на основе хотя бы одной безадресной заявки организатор торговли рассчитывает рыночную цену ценной бумаги в силу требований приказа ФСФР России. При этом сделки с ценными бумагами, совершаемые на основании адресных заявок, не учитываются при определении рыночной цены. "В результате при приобретении частным инвестором ценных бумаг на IPO или SPO его сделка не участвует в формировании рыночной цены ценной бумаги и ее границы колебаний. Поэтому если в первый день начала торгов рыночная цена, формируемая на основании безадресных заявок, превысит цену сделок на IPO или SPO, у частных инвесторов возникнет доход в виде материальной выгоды, что дестимулирует их участвовать в IPO или SPO", – говорится в записке. ЦБ РФ проектом указания предлагает установить особый порядок определения рыночных цен ценных бумаг, которые приобретаются частными инвесторами в рамках IPO или SPO. Так, рыночной будет признаваться фактическая цена размещения ценных бумаг (в рамках IPO), по которой инвестор приобрел такие бумаги, а в случае проведения SPO – фактическая цена приобретения инвестором ценных бумаг в день начала организованных торгов указанными бумагами. С учетом того, что в 2013 году Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) была упразднена, а ее полномочия переданы Банку России, регулятор планирует переиздать приказ в виде нормативного акта ЦБ РФ, в том числе, для целей оптимизации процедуры внесения изменений в данный нормативный акт в случае возникновения такой необходимости.

https://1prime.ru/20250825/tsb-861229912.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы