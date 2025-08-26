https://1prime.ru/20250826/tsb-861273892.html
ЦБ отметил сокращение доли нерезидентов в ОФЗ
банк россии
финансы
россия
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев в июле снизилась на 0,1 п.п., до 3,8%, следует из материалов Банка России. Месяцем ранее, по итогам июня, доля нерезидентов в ОФЗ составляла 3,9%. Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует). Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом снизились за месяц до 969 миллиардов рублей с 994 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 августа вырос до 25,82 триллиона рублей с 25,521 триллиона на начало июля.
Банк России, Финансы, РОССИЯ
Минфин зарегистрировал один новый ОФЗ с объемом 500 миллиардов рублей