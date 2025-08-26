Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил сокращение доли нерезидентов в ОФЗ - 26.08.2025
ЦБ отметил сокращение доли нерезидентов в ОФЗ
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев в июле снизилась на 0,1 п.п., до 3,8%, следует из материалов Банка России. | 26.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев в июле снизилась на 0,1 п.п., до 3,8%, следует из материалов Банка России. Месяцем ранее, по итогам июня, доля нерезидентов в ОФЗ составляла 3,9%. Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует). Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом снизились за месяц до 969 миллиардов рублей с 994 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 августа вырос до 25,82 триллиона рублей с 25,521 триллиона на начало июля.
16:12 26.08.2025
 
Здание Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев в июле снизилась на 0,1 п.п., до 3,8%, следует из материалов Банка России.
Месяцем ранее, по итогам июня, доля нерезидентов в ОФЗ составляла 3,9%.
Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).
Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом снизились за месяц до 969 миллиардов рублей с 994 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 августа вырос до 25,82 триллиона рублей с 25,521 триллиона на начало июля.
