Средства населения в банках России в июле выросли на 1,3 процента - 26.08.2025, ПРАЙМ
Средства населения в банках России в июле выросли на 1,3 процента
Средства населения в банках России в июле выросли на 1,3 процента - 26.08.2025, ПРАЙМ
Средства населения в банках России в июле выросли на 1,3 процента
Средства населения в банках РФ в июле выросли на существенные 1,3%, средства юрлиц также значительно увеличились - на 1,4%, сообщается в... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T17:32+0300
2025-08-26T17:32+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Средства населения в банках РФ в июле выросли на существенные 1,3%, средства юрлиц также значительно увеличились - на 1,4%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "Средства населения увеличились на существенные 0,8 триллиона рублей (+1,3% после +1,5% в июне). Средства юрлиц увеличились на значительные 0,8 триллиона рублей (+1,4% после -0,2% в июне), что может объясняться авансированием платежей по госконтрактам в начале квартала", - отмечает регулятор.
Новости
17:32 26.08.2025
 
Средства населения в банках России в июле выросли на 1,3 процента

ЦБ: средства населения в банках в июле выросли на 1,3%

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Средства населения в банках РФ в июле выросли на существенные 1,3%, средства юрлиц также значительно увеличились - на 1,4%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ".
"Средства населения увеличились на существенные 0,8 триллиона рублей (+1,3% после +1,5% в июне). Средства юрлиц увеличились на значительные 0,8 триллиона рублей (+1,4% после -0,2% в июне), что может объясняться авансированием платежей по госконтрактам в начале квартала", - отмечает регулятор.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
"Непростые решения". Как будут оживлять российскую экономику
Вчера, 07:07
 
