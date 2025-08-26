https://1prime.ru/20250826/tsb-861278565.html

Средства населения в банках России в июле выросли на 1,3 процента

26.08.2025, ПРАЙМ

Средства населения в банках России в июле выросли на 1,3 процента

Средства населения в банках РФ в июле выросли на существенные 1,3%, средства юрлиц также значительно увеличились - на 1,4%, сообщается в... | 26.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Средства населения в банках РФ в июле выросли на существенные 1,3%, средства юрлиц также значительно увеличились - на 1,4%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "Средства населения увеличились на существенные 0,8 триллиона рублей (+1,3% после +1,5% в июне). Средства юрлиц увеличились на значительные 0,8 триллиона рублей (+1,4% после -0,2% в июне), что может объясняться авансированием платежей по госконтрактам в начале квартала", - отмечает регулятор.

рф

2025

