МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 1,3% к июню - до 397 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации"."Чистая прибыль сектора составила 397 миллиардов после 392 миллиардов рублей в июне. Доходность на капитал (ROE) незначительно выросла – до 24,9 с 24,5%", - говорится в материалах регулятора."Совокупный финансовый результат банковского сектора с учетом положительной переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале (118 миллиардов рублей, в основном ОФЗ), составил около 515 миллиардов рублей (около 640 миллиардов рублей в июне)", - отмечает ЦБ.С начала года банки заработали 2,1 триллиона рублей, что в целом соответствует прибыли за аналогичный период прошлого года, уточняет регулятор.
банки, финансы, россия, банк россия
Банки, Финансы, РОССИЯ, банк Россия
17:35 26.08.2025 (обновлено: 17:50 26.08.2025)
 
Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 1,3 процента

ЦБ: банки в июле увеличили чистую прибыль до 397 миллиардов рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 1,3% к июню - до 397 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации".
"Чистая прибыль сектора составила 397 миллиардов после 392 миллиардов рублей в июне. Доходность на капитал (ROE) незначительно выросла – до 24,9 с 24,5%", - говорится в материалах регулятора.
"Совокупный финансовый результат банковского сектора с учетом положительной переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале (118 миллиардов рублей, в основном ОФЗ), составил около 515 миллиардов рублей (около 640 миллиардов рублей в июне)", - отмечает ЦБ.
С начала года банки заработали 2,1 триллиона рублей, что в целом соответствует прибыли за аналогичный период прошлого года, уточняет регулятор.
БанкиФинансыРОССИЯбанк Россия
 
 
