https://1prime.ru/20250826/tsb-861278884.html

Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 1,3 процента

Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 1,3 процента - 26.08.2025, ПРАЙМ

Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 1,3 процента

Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 1,3% к июню - до 397 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T17:35+0300

2025-08-26T17:35+0300

2025-08-26T17:50+0300

банки

финансы

россия

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 1,3% к июню - до 397 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации"."Чистая прибыль сектора составила 397 миллиардов после 392 миллиардов рублей в июне. Доходность на капитал (ROE) незначительно выросла – до 24,9 с 24,5%", - говорится в материалах регулятора."Совокупный финансовый результат банковского сектора с учетом положительной переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале (118 миллиардов рублей, в основном ОФЗ), составил около 515 миллиардов рублей (около 640 миллиардов рублей в июне)", - отмечает ЦБ.С начала года банки заработали 2,1 триллиона рублей, что в целом соответствует прибыли за аналогичный период прошлого года, уточняет регулятор.

https://1prime.ru/20250826/standart-861274640.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, банк россия