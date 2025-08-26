https://1prime.ru/20250826/tsel-861270775.html

СМИ раскрыли масштабную цель Запада по Украине

СМИ раскрыли масштабную цель Запада по Украине

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Новое расследование диверсий на "Северных потоках" связано с планом Запада убрать Владимира Зеленского, пишет InfoBRICS. "Начало расследования служит более масштабной политической цели — лишения Зеленского власти", — утверждается в публикации.Автор отмечает, что страны Запада могут стремиться заменить Зеленского для открытия возможности переговоров с Россией, поскольку украинским законодательством запрещено проводить их с Москвой. Инциденты на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают возможность диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что повреждения уникальны по своему масштабу, а сроки ремонта оценить пока невозможно. Генпрокуратурой возбуждено дело по факту международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но данные так и не были предоставлены.Что известно о подозреваемом

