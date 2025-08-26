Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли масштабную цель Запада по Украине - 26.08.2025
СМИ раскрыли масштабную цель Запада по Украине
СМИ раскрыли масштабную цель Запада по Украине - 26.08.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли масштабную цель Запада по Украине
Новое расследование диверсий на "Северных потоках" связано с планом Запада убрать Владимира Зеленского, пишет InfoBRICS. | 26.08.2025
2025-08-26T15:28+0300
2025-08-26T15:28+0300
запад
москва
германия
владимир зеленский
всу
сбу
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Новое расследование диверсий на "Северных потоках" связано с планом Запада убрать Владимира Зеленского, пишет InfoBRICS. &quot;Начало расследования служит более масштабной политической цели — лишения Зеленского власти&quot;, — утверждается в публикации.Автор отмечает, что страны Запада могут стремиться заменить Зеленского для открытия возможности переговоров с Россией, поскольку украинским законодательством запрещено проводить их с Москвой. Инциденты на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают возможность диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что повреждения уникальны по своему масштабу, а сроки ремонта оценить пока невозможно. Генпрокуратурой возбуждено дело по факту международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но данные так и не были предоставлены.Что известно о подозреваемом
https://1prime.ru/20250826/sb-861237671.html
https://1prime.ru/20250822/derkach-861112217.html
запад
москва
германия
запад, москва, германия, владимир зеленский, всу, сбу, северный поток - 2
ЗАПАД, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, ВСУ, СБУ, Северный поток - 2
15:28 26.08.2025
 
СМИ раскрыли масштабную цель Запада по Украине

IB: расследование диверсий "Северных потоков" связано с планом убрать Зеленского

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Новое расследование диверсий на "Северных потоках" связано с планом Запада убрать Владимира Зеленского, пишет InfoBRICS.

"Начало расследования служит более масштабной политической цели — лишения Зеленского власти", — утверждается в публикации.

Место утечки газа на газопроводе Северный поток - 2
СБ ООН проведет срочное заседание по "Северным потокам"
00:23
Автор отмечает, что страны Запада могут стремиться заменить Зеленского для открытия возможности переговоров с Россией, поскольку украинским законодательством запрещено проводить их с Москвой.
Инциденты на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают возможность диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что повреждения уникальны по своему масштабу, а сроки ремонта оценить пока невозможно. Генпрокуратурой возбуждено дело по факту международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но данные так и не были предоставлены.

Что известно о подозреваемом

  • В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, вероятно, был координатором диверсий на газопроводах в Балтийском море.
  • Говоря о роли этого мужчины в теракте, Corriere della Sera пишет, что он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.
  • Фигуранта взяли под стражу, когда он прибыл в Италию на отдых с семьей. Силовики узнали о находящемся в розыске после его регистрации в гостинице.
  • Сергея могли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом, чтобы купить авиабилеты в Польше и забронировать номер.
  • Как пишут местные СМИ, украинцу грозит до 15 лет заключения после экстрадиции в Германию. Он уже нашел адвоката и, не зная итальянского, получит помощь переводчика.
  • По данным Wall Street Journal, Кузнецов является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии.
  • После ареста украинца, которого называют бывшим агентом спецслужб, итальянские СМИ сообщили, что проверяют его причастность к другому крупному происшествию с украинским следом — взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале.
  • Предположительно, целью атаки был удар по "теневому флоту" под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Сенатор прокомментировал расследование подрыва "Северных потоков"
22 августа, 18:43
 
ЗАПАД, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, ВСУ, СБУ, Северный поток - 2
 
 
