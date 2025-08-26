СМИ раскрыли масштабную цель Запада по Украине
IB: расследование диверсий "Северных потоков" связано с планом убрать Зеленского
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Новое расследование диверсий на "Северных потоках" связано с планом Запада убрать Владимира Зеленского, пишет InfoBRICS.
"Начало расследования служит более масштабной политической цели — лишения Зеленского власти", — утверждается в публикации.
Автор отмечает, что страны Запада могут стремиться заменить Зеленского для открытия возможности переговоров с Россией, поскольку украинским законодательством запрещено проводить их с Москвой.
Инциденты на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают возможность диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что повреждения уникальны по своему масштабу, а сроки ремонта оценить пока невозможно. Генпрокуратурой возбуждено дело по факту международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но данные так и не были предоставлены.
Что известно о подозреваемом
- В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, вероятно, был координатором диверсий на газопроводах в Балтийском море.
- Говоря о роли этого мужчины в теракте, Corriere della Sera пишет, что он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.
- Фигуранта взяли под стражу, когда он прибыл в Италию на отдых с семьей. Силовики узнали о находящемся в розыске после его регистрации в гостинице.
- Сергея могли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом, чтобы купить авиабилеты в Польше и забронировать номер.
- Как пишут местные СМИ, украинцу грозит до 15 лет заключения после экстрадиции в Германию. Он уже нашел адвоката и, не зная итальянского, получит помощь переводчика.
- По данным Wall Street Journal, Кузнецов является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии.
- После ареста украинца, которого называют бывшим агентом спецслужб, итальянские СМИ сообщили, что проверяют его причастность к другому крупному происшествию с украинским следом — взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале.
- Предположительно, целью атаки был удар по "теневому флоту" под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения.