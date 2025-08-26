Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что произошло с российскими туристами в Египте - 26.08.2025
СМИ раскрыли, что произошло с российскими туристами в Египте
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. В Египте продолжаются случаи блокировки телефонов у туристов из России, сообщает Telegram-канал SHOT. &quot;С проблемой столкнулись уже несколько десятков россиян, которые не в первый раз прилетели на курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады&quot;, — утверждается в посте.Уточняется, что блокировка связи происходит на устройствах, которые россияне использовали в Египте с местными сим-картами во время предыдущих поездок. Туристы также пожаловались, что устройства не работают в роуминге. Telegram-канал подчеркивает, что в отделениях связи в аэропортах предлагают разблокировать телефоны, но из-за длинных очередей многие не успевают это сделать.Также указано, что самостоятельная разблокировка телефонов почти невозможна из-за технических трудностей. Некоторые местные жители предлагают россиянам альтернативные решения, продавая им модемы с 4G интернетом. В июне SHOT сообщил, что правительство Египта ввело закон, согласно которому новые телефоны будут отключены от местных сетей в течение 90 дней, если они не будут официально зарегистрированы.
11:53 26.08.2025
 
СМИ раскрыли, что произошло с российскими туристами в Египте

SHOT: телефоны туристов из России продолжают блокировать в Египте

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. В Египте продолжаются случаи блокировки телефонов у туристов из России, сообщает Telegram-канал SHOT.

"С проблемой столкнулись уже несколько десятков россиян, которые не в первый раз прилетели на курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады", — утверждается в посте.

Уточняется, что блокировка связи происходит на устройствах, которые россияне использовали в Египте с местными сим-картами во время предыдущих поездок. Туристы также пожаловались, что устройства не работают в роуминге.
Telegram-канал подчеркивает, что в отделениях связи в аэропортах предлагают разблокировать телефоны, но из-за длинных очередей многие не успевают это сделать.
Также указано, что самостоятельная разблокировка телефонов почти невозможна из-за технических трудностей.
Некоторые местные жители предлагают россиянам альтернативные решения, продавая им модемы с 4G интернетом.
В июне SHOT сообщил, что правительство Египта ввело закон, согласно которому новые телефоны будут отключены от местных сетей в течение 90 дней, если они не будут официально зарегистрированы.
