Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые рассказали о поведении крыс со встроенным в мозг ИИ - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/uchenye-861241431.html
Ученые рассказали о поведении крыс со встроенным в мозг ИИ
Ученые рассказали о поведении крыс со встроенным в мозг ИИ - 26.08.2025, ПРАЙМ
Ученые рассказали о поведении крыс со встроенным в мозг ИИ
Крысы со встроенным в мозг ИИ ведут себя так же, как обычные - они сохраняют свое любопытство и прожорливость, причем животные тренируются от получаса до часа в | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T06:37+0300
2025-08-26T06:37+0300
технологии
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861241431.jpg?1756179437
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Крысы со встроенным в мозг ИИ ведут себя так же, как обычные - они сохраняют свое любопытство и прожорливость, причем животные тренируются от получаса до часа в день, рассказали РИА Новости в российской биотех-лаборатории Neiry. В ноябре 2024 года российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ) - он подсказывает правильные варианты ответа на любые вопросы. Электроды нейроинтерфейса позволяют стимулировать особые зоны мозга грызуна. Он испытывает определенные ощущения в определенном месте, когда надо ответить "да", и в другом - когда ответ "нет". "В поведении - такие же, как и обычные крысы. Хорошие, любопытные, прожорливые животные. Поведение с электродом и без электрода не меняется. Стимуляция через электрод для них подсказка, которую они быстро начинают понимать - так как хотят награду. Это способствует обучению. Обычно в день тренируются от получаса до часа", - сказали в Neiry. Встроенный нейроинтерфейс никак не влияет на волю грызунов - сигнал, подаваемый через электрод в мозг, крыса может ощущать как, например, щекотку в усах. Так, если крыса наелась или устала, она не будет продолжать работать. "То есть с помощью стимуляции мы не управляем крысой, как роботом, поворачивая в нужную сторону", - объяснили в лаборатории. Кроме того, ученые не используют негативных подкреплений при работе с животными - поэтому они не боятся и ждут вкусное вознаграждение, когда оказываются в экспериментальной клетке. "Все крысы разные - кто-то обучается быстрее, кто-то медленнее. А кто-то не перестает нас удивлять. Мы сейчас работаем с другой клеткой, где корм падает из потолка в кормушку на полу. Одна крыса у нас запомнила, что корм появляется в этой кормушке. Поэтому она стремится каждый раз оторвать ее от пола и носить с собой, периодически проверяя, появился ли корм в волшебной кормушке", - добавили в Neiry.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, общество
Технологии, Бизнес, Общество
06:37 26.08.2025
 
Ученые рассказали о поведении крыс со встроенным в мозг ИИ

Neiry: крысы со встроенным в мозг ИИ ведут себя так же, как обычные

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Крысы со встроенным в мозг ИИ ведут себя так же, как обычные - они сохраняют свое любопытство и прожорливость, причем животные тренируются от получаса до часа в день, рассказали РИА Новости в российской биотех-лаборатории Neiry.
В ноябре 2024 года российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ) - он подсказывает правильные варианты ответа на любые вопросы. Электроды нейроинтерфейса позволяют стимулировать особые зоны мозга грызуна. Он испытывает определенные ощущения в определенном месте, когда надо ответить "да", и в другом - когда ответ "нет".
"В поведении - такие же, как и обычные крысы. Хорошие, любопытные, прожорливые животные. Поведение с электродом и без электрода не меняется. Стимуляция через электрод для них подсказка, которую они быстро начинают понимать - так как хотят награду. Это способствует обучению. Обычно в день тренируются от получаса до часа", - сказали в Neiry.
Встроенный нейроинтерфейс никак не влияет на волю грызунов - сигнал, подаваемый через электрод в мозг, крыса может ощущать как, например, щекотку в усах. Так, если крыса наелась или устала, она не будет продолжать работать. "То есть с помощью стимуляции мы не управляем крысой, как роботом, поворачивая в нужную сторону", - объяснили в лаборатории.
Кроме того, ученые не используют негативных подкреплений при работе с животными - поэтому они не боятся и ждут вкусное вознаграждение, когда оказываются в экспериментальной клетке.
"Все крысы разные - кто-то обучается быстрее, кто-то медленнее. А кто-то не перестает нас удивлять. Мы сейчас работаем с другой клеткой, где корм падает из потолка в кормушку на полу. Одна крыса у нас запомнила, что корм появляется в этой кормушке. Поэтому она стремится каждый раз оторвать ее от пола и носить с собой, периодически проверяя, появился ли корм в волшебной кормушке", - добавили в Neiry.
 
ТехнологииБизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала