Ученые рассказали о поведении крыс со встроенным в мозг ИИ

Ученые рассказали о поведении крыс со встроенным в мозг ИИ

2025-08-26T06:37+0300

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Крысы со встроенным в мозг ИИ ведут себя так же, как обычные - они сохраняют свое любопытство и прожорливость, причем животные тренируются от получаса до часа в день, рассказали РИА Новости в российской биотех-лаборатории Neiry. В ноябре 2024 года российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ) - он подсказывает правильные варианты ответа на любые вопросы. Электроды нейроинтерфейса позволяют стимулировать особые зоны мозга грызуна. Он испытывает определенные ощущения в определенном месте, когда надо ответить "да", и в другом - когда ответ "нет". "В поведении - такие же, как и обычные крысы. Хорошие, любопытные, прожорливые животные. Поведение с электродом и без электрода не меняется. Стимуляция через электрод для них подсказка, которую они быстро начинают понимать - так как хотят награду. Это способствует обучению. Обычно в день тренируются от получаса до часа", - сказали в Neiry. Встроенный нейроинтерфейс никак не влияет на волю грызунов - сигнал, подаваемый через электрод в мозг, крыса может ощущать как, например, щекотку в усах. Так, если крыса наелась или устала, она не будет продолжать работать. "То есть с помощью стимуляции мы не управляем крысой, как роботом, поворачивая в нужную сторону", - объяснили в лаборатории. Кроме того, ученые не используют негативных подкреплений при работе с животными - поэтому они не боятся и ждут вкусное вознаграждение, когда оказываются в экспериментальной клетке. "Все крысы разные - кто-то обучается быстрее, кто-то медленнее. А кто-то не перестает нас удивлять. Мы сейчас работаем с другой клеткой, где корм падает из потолка в кормушку на полу. Одна крыса у нас запомнила, что корм появляется в этой кормушке. Поэтому она стремится каждый раз оторвать ее от пола и носить с собой, периодически проверяя, появился ли корм в волшебной кормушке", - добавили в Neiry.

