https://1prime.ru/20250826/ukraina-861245889.html
Глава МИД Украины заявил, что Киев готов к встрече в любых форматах
Глава МИД Украины заявил, что Киев готов к встрече в любых форматах - 26.08.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Украины заявил, что Киев готов к встрече в любых форматах
Глава МИД Украины Андрей Сибига утверждает, что Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах и в любых географических точках. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T08:57+0300
2025-08-26T08:57+0300
2025-08-26T08:57+0300
политика
россия
украина
сша
киев
владимир путин
владимир зеленский
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига утверждает, что Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах и в любых географических точках. "Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических регионах", - написал Сибига в соцсети X по итогам телефонного разговора с главами МИД стран Европы и госсекретарем США Марко Рубио. Ранее Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас договорился продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. В госдепе США сообщили, что в звонке участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора на прошлой неделе Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
https://1prime.ru/20250825/turtsiya-861237108.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_39:0:1476:1078_1920x0_80_0_0_f807cb35ae61340ddad8b94f19d409e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, киев, владимир путин, владимир зеленский, мид
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, МИД
Глава МИД Украины заявил, что Киев готов к встрече в любых форматах
Глава МИД Сибига: Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига утверждает, что Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любых форматах и в любых географических точках.
"Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических регионах", - написал Сибига в соцсети X по итогам телефонного разговора с главами МИД стран Европы и госсекретарем США Марко Рубио.
Ранее Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас договорился продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. В госдепе США сообщили, что в звонке участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора на прошлой неделе Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
В Турции раскрыли, какая роль отведена Зеленскому в конфликте на Украине