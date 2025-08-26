https://1prime.ru/20250826/ukraina-861254558.html
Основатель Megaupload и Mega заявил, что "проект Украина завершен"
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, считает, что "проект Украина завершен". "С (премьером Британии - ред.) Киром Стармером "покончено". Следующей будет (глава Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен. Проект Украина завершен", - написал Дотком на своей странице в соцсети Х. Он также призвал Стармера уйти с поста, прокомментировав пост политика об ускорении строительства почти 100 тысяч домов фразой "уходи". Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. Сам Ким Дотком называл обвинения в свой адрес предвзятыми. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции. Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.
"С (премьером Британии - ред.) Киром Стармером "покончено". Следующей будет (глава Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен. Проект Украина завершен", - написал Дотком на своей странице в соцсети Х.
Он также призвал Стармера уйти с поста, прокомментировав пост политика об ускорении строительства почти 100 тысяч домов фразой "уходи".
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. Сам Ким Дотком называл обвинения в свой адрес предвзятыми. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.
Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.
