Основатель Megaupload и Mega заявил, что "проект Украина завершен"

2025-08-26T10:54+0300

политика

сша

украина

новая зеландия

кир стармер

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, считает, что "проект Украина завершен". "С (премьером Британии - ред.) Киром Стармером "покончено". Следующей будет (глава Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен. Проект Украина завершен", - написал Дотком на своей странице в соцсети Х. Он также призвал Стармера уйти с поста, прокомментировав пост политика об ускорении строительства почти 100 тысяч домов фразой "уходи". Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. Сам Ким Дотком называл обвинения в свой адрес предвзятыми. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции. Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.

сша

украина

новая зеландия

2025

сша, украина, новая зеландия, кир стармер