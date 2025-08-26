https://1prime.ru/20250826/ukraina-861292736.html
На Украине предложили сажать в тюрьму за попытку бегства в Россию
На Украине предложили сажать в тюрьму за попытку бегства в Россию - 26.08.2025, ПРАЙМ
На Украине предложили сажать в тюрьму за попытку бегства в Россию
В Верховной раде предложили наказывать тюремным заключением до трёх лет за попытку побега в Россию или Белоруссию. Об этом заявил депутат от партии "Слуга...
В Верховной раде предложили наказывать тюремным заключением до трёх лет за попытку побега в Россию или Белоруссию. Об этом заявил депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко. Издание "Страна.ua" приводит его слова."В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за такое бегство", — подчеркнул он.При этом за незаконное пересечение западной границы в первый раз будет наложен только административный штраф, но за вторую попытку возможен тюремный срок.Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров разрешил выезжать из страны всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Как пояснила премьер-министр, это разрешение распространяется и на граждан Украины, которые вернулись в страну из-за границы.
На Украине предложили сажать в тюрьму за попытку бегства в Россию
