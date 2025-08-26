Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине предложили сажать в тюрьму за попытку бегства в Россию - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/ukraina-861292736.html
На Украине предложили сажать в тюрьму за попытку бегства в Россию
На Украине предложили сажать в тюрьму за попытку бегства в Россию - 26.08.2025, ПРАЙМ
На Украине предложили сажать в тюрьму за попытку бегства в Россию
В Верховной раде предложили наказывать тюремным заключением до трёх лет за попытку побега в Россию или Белоруссию. Об этом заявил депутат от партии "Слуга... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T22:24+0300
2025-08-26T22:24+0300
украина
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
В Верховной раде предложили наказывать тюремным заключением до трёх лет за попытку побега в Россию или Белоруссию. Об этом заявил депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко. Издание "Страна.ua" приводит его слова."В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за такое бегство", — подчеркнул он.При этом за незаконное пересечение западной границы в первый раз будет наложен только административный штраф, но за вторую попытку возможен тюремный срок.Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров разрешил выезжать из страны всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Как пояснила премьер-министр, это разрешение распространяется и на граждан Украины, которые вернулись в страну из-за границы.
https://1prime.ru/20250826/polsha-861281999.html
https://1prime.ru/20250822/ukraina-861097505.html
украина
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, белоруссия
УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ
22:24 26.08.2025
 
На Украине предложили сажать в тюрьму за попытку бегства в Россию

В Верховной Раде предложили сажать в тюрьму за бегство в Россию

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
В Верховной раде предложили наказывать тюремным заключением до трёх лет за попытку побега в Россию или Белоруссию. Об этом заявил депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко. Издание "Страна.ua" приводит его слова.
Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за такое бегство", — подчеркнул он.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
"Нет шансов". Министр обороны Польши поставил ультиматум Киеву
18:16
При этом за незаконное пересечение западной границы в первый раз будет наложен только административный штраф, но за вторую попытку возможен тюремный срок.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров разрешил выезжать из страны всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Как пояснила премьер-министр, это разрешение распространяется и на граждан Украины, которые вернулись в страну из-за границы.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
В Киеве заявили о неэффективности штрафов против бегства военнообязанных
22 августа, 14:38
 
УКРАИНАБЕЛОРУССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала