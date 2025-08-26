https://1prime.ru/20250826/ukraina-861294232.html

В США оценили шансы ВСУ достичь основной цели

В США оценили шансы ВСУ достичь основной цели - 26.08.2025, ПРАЙМ

В США оценили шансы ВСУ достичь основной цели

В связи с уверенным продвижением российской армии у Украины почти не осталось шансов на возвращение утраченных территорий, пишет National Interest. | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T23:16+0300

2025-08-26T23:16+0300

2025-08-26T23:16+0300

россия

украина

нато

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/61/841256127_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_802f1e526047288288fe69169c35ed59.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В связи с уверенным продвижением российской армии у Украины почти не осталось шансов на возвращение утраченных территорий, пишет National Interest."Учитывая значительные успехи российских войск на Украине, шансы украинцев на достижение заявленных стратегических целей по восстановлению контроля Киева над Восточной Украиной или Крымским полуостровом крайне малы", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что российская оборонно-промышленная база находится на высочайшем уровне, производя каждые три месяца столько же, сколько всё НАТО производит за год.По данным сводки Минобороны за прошедшую неделю, ВС России освободили девять сел в ДНР и Днепропетровской области, в частности Катериновку, Александро-Шультино, Владимировку, Русин Яр, Сухецкое, Панковку, Колодези, Вороное и Новогеоргиевку.

https://1prime.ru/20250826/tramp-861285284.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, нато, киев