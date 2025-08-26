https://1prime.ru/20250826/ukraina-861294232.html
В США оценили шансы ВСУ достичь основной цели
В США оценили шансы ВСУ достичь основной цели - 26.08.2025, ПРАЙМ
В США оценили шансы ВСУ достичь основной цели
В связи с уверенным продвижением российской армии у Украины почти не осталось шансов на возвращение утраченных территорий, пишет National Interest.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В связи с уверенным продвижением российской армии у Украины почти не осталось шансов на возвращение утраченных территорий, пишет National Interest."Учитывая значительные успехи российских войск на Украине, шансы украинцев на достижение заявленных стратегических целей по восстановлению контроля Киева над Восточной Украиной или Крымским полуостровом крайне малы", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что российская оборонно-промышленная база находится на высочайшем уровне, производя каждые три месяца столько же, сколько всё НАТО производит за год.По данным сводки Минобороны за прошедшую неделю, ВС России освободили девять сел в ДНР и Днепропетровской области, в частности Катериновку, Александро-Шультино, Владимировку, Русин Яр, Сухецкое, Панковку, Колодези, Вороное и Новогеоргиевку.
В США оценили шансы ВСУ достичь основной цели
NI: Украина имеет крайне мало шансов на возвращение территорий