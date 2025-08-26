Бюджетные места по программам высшего медобразования могут стать целевыми

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-26T12:43+0300
2025-08-26T12:43+0300
общество
россия
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/84152/82/841528261_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_304477f26149b8391016a68400fe3973.jpg
общество , россия, минздрав
Общество , РОССИЯ, Минздрав
12:43 26.08.2025
 
Минздрав предложил сделать бюджетные места в медицинских вузах целевыми

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Здание Минздрава РФ
Здание Минздрава РФ
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Комиссия правительства России одобрила разработанный Минздравом России проект федерального закона по медобразованию, он предполагает, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медобразования станут целевыми, сообщили в пресс-службе министерства.
Там уточнили, что комиссия по законопроектной деятельности правительства Российской Федерации одобрила разработанный Минздравом России проект федерального закона "О внесении изменений в статью 69 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации.
"Так, предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении. При этом проектом закона предусмотрено усиление мер ответственности гражданина, заключившего договор о целевом обучении, – в случае нарушения положений договора устанавливается выплата в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, включая меры поддержки, а также штраф в сумме двукратного размера компенсации", - пояснили в Мнздраве.
В министерстве уточнили, что те же условия будут распространяться на выпускников программ среднего профессионального медицинского образования, а также на заказчиков целевого обучения в случае неисполнения обязательства по трудоустройству гражданина, расторжения договора о целевом обучении в одностороннем порядке.
По окончании обучения студенты-целевики смогут продолжить обучение без отработки установленного договором срока на следующей образовательной ступени только при условии заключения следующего целевого договора с тем же заказчиком, как правило, в роли заказчика выступают минздравы регионов или конкретные медорганизации.
"Выпускники основных профессиональных образовательных программ медицинского или фармацевтического образования, впервые прошедшие первичную или первичную специализированную аккредитацию по соответствующей специальности, в течении трех лет осуществляют медицинскую деятельность под руководством наставника в организации, указанной в договоре о целевом обучении (если такой договор был заключен), либо в организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. На лиц, выполняющих функции наставника, будут получать соответствующую надбавку к заработной плате. Положение о наставничестве в здравоохранении будет утверждаться Минздравом России", - пояснили там.
Там добавили, что работа под курацией наставника позволит молодому медицинскому специалисту получить практический опыт работы, соответствующий высоким государственным стандартам качества.
"В государственном здравоохранении по всем ключевым направлениям реализована система наставничества, в отрасли работают высококвалифицированные специалисты, которые обеспечат молодому специалисту необходимую поддержку в первые три года самостоятельной профессиональной деятельности, помогут ему закрепить и совершенствовать полученные практические умения. По окончании периода наставничества медики смогут пройти периодическую аккредитацию специалиста. В соответствии с законопроектом, выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы. Изменения, предусмотренные законопроектом, не ограничивают выпускника в выборе конкретной медицинской организации", - отметили в ведомстве.
Кроме того, проект федерального закона предполагает наделение Минздрава России полномочием по выдаче заключения о максимальном значении контрольных цифр приема, устанавливаемых для организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам ординатуры. Это позволит обеспечивать качество подготовки в разрезе всех организаций, осуществляющих образовательную деятельность, специальностей подготовки по программам ординатуры в зависимости от текущей и прогнозной потребности системы здравоохранения.
Чернышенко сообщил о подготовке системы образования к новому учебному году
18 августа, 10:38
 
Общество РОССИЯ Минздрав
 
 
