Венгрия может прекратить поставки электричества на Украину, заявил Сийярто
2025-08-26T12:50+0300
БУДАПЕШТ, 26 авг - ПРАЙМ. Венгрия может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Из Венгрии на Украину поставляется несколько видов энергоносителей. Среди них особо выделяется электроэнергия, на которую ежемесячно приходится от 30 до 40% украинского импорта. Давайте задумаемся, к чему это приведет, если, скажем, 30-40% импорта электроэнергии в страну прекратится, какие последствия это будет иметь?" - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". Министр подчеркнул, что Венгрия "не желает ничего плохого украинскому народу" и этим отличается от украинских властей с их "чрезвычайно низким моральным уровнем". "Они не задумываются о том, что энергоснабжение страны сказывается не на правительстве, не на премьер-министре, не на министрах, а на людях, семьях и детях, живущих в этой стране. Мы не хотим, чтобы в украинской квартире, где живут маленькие дети, не было отопления, потому что эти маленькие дети не могут отвечать за то, как ведёт себя бывший актёр, а ныне их президент", - отметил Сийярто. Он посоветовал украинским властям "в следующий раз, когда они будут принимать решение о бомбардировке нефтепровода "Дружба", помнить о том, что Венгрия "прекращением поставок электроэнергии может создать для Украины такие трудности", которые стали бы катастрофичны. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом.
венгрия
украина
киев
