https://1prime.ru/20250826/volodin-861241103.html
Володин передал Си Цзиньпину теплые слова приветствия от Путина
Володин передал Си Цзиньпину теплые слова приветствия от Путина - 26.08.2025, ПРАЙМ
Володин передал Си Цзиньпину теплые слова приветствия от Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во вторник в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему теплые слова приветствия и добрые... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T06:22+0300
2025-08-26T06:22+0300
2025-08-26T06:22+0300
экономика
россия
общество
рф
китай
кнр
вячеслав володин
си цзиньпин
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861241103.jpg?1756178531
ПЕКИН, 26 авг - ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во вторник в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.
Также председатель Госдумы проинформировал о прошедшем сегодня в Пекине десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.
Володин во главе парламентской делегации РФ находится в Китайской Народной Республике с официальным визитом. Ранее Володин встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
рф
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, китай, кнр, вячеслав володин, си цзиньпин, владимир путин, госдума, федеральное собрание
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, КИТАЙ, КНР, Вячеслав Володин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Госдума, Федеральное собрание
Володин передал Си Цзиньпину теплые слова приветствия от Путина
Володин передал Си Цзиньпину теплые слова приветствия и добрые пожелания от Путина