Володин передал Си Цзиньпину теплые слова приветствия от Путина - 26.08.2025
Володин передал Си Цзиньпину теплые слова приветствия от Путина
Володин передал Си Цзиньпину теплые слова приветствия от Путина - 26.08.2025, ПРАЙМ
Володин передал Си Цзиньпину теплые слова приветствия от Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во вторник в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему теплые слова приветствия и добрые... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T06:22+0300
2025-08-26T06:22+0300
ПЕКИН, 26 авг - ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во вторник в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина. Также председатель Госдумы проинформировал о прошедшем сегодня в Пекине десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей. Володин во главе парламентской делегации РФ находится в Китайской Народной Республике с официальным визитом. Ранее Володин встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
ПРАЙМ
россия, общество , рф, китай, кнр, вячеслав володин, си цзиньпин, владимир путин, госдума, федеральное собрание
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, КИТАЙ, КНР, Вячеслав Володин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Госдума, Федеральное собрание
06:22 26.08.2025
 
Володин передал Си Цзиньпину теплые слова приветствия от Путина

Володин передал Си Цзиньпину теплые слова приветствия и добрые пожелания от Путина

ПЕКИН, 26 авг - ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во вторник в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.
Также председатель Госдумы проинформировал о прошедшем сегодня в Пекине десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.
Володин во главе парламентской делегации РФ находится в Китайской Народной Республике с официальным визитом. Ранее Володин встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
 
