ВТБ запустил сервис пополнения мобильной связи операторов пяти стран СНГ

2025-08-26T11:01+0300

2025-08-26T11:01+0300

2025-08-26T11:03+0300

экономика

технологии

банки

армения

казахстан

таджикистан

алексей охорзин

втб

снг

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи сотовых операторов пяти стран СНГ, сообщает пресс-служба кредитной организации. "ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи сотовых операторов пяти стран СНГ. Россияне смогут оплачивать услуги связи в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане без комиссии", - говорится в сообщении. По прогнозам ВТБ, сервисом воспользуются до миллиона клиентов. "Мы продолжаем расширять возможности для международных расчетов, делая их для розничных клиентов максимально удобными и доступными… В ближайшее время расширим географию функционала еще на две страны", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. На сегодняшний день розничным клиентам ВТБ доступны переводы по более 150 зарубежных направлений. В зависимости от страны перевод можно сделать по номеру телефона или карты, по номеру счета, а также с выдачей наличными.

2025

