ВТБ запустил сервис пополнения мобильной связи операторов пяти стран СНГ
26.08.2025
ВТБ запустил сервис пополнения мобильной связи операторов пяти стран СНГ
ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи сотовых операторов пяти стран СНГ, сообщает пресс-служба кредитной организации. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T11:01+0300
2025-08-26T11:01+0300
2025-08-26T11:03+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи сотовых операторов пяти стран СНГ, сообщает пресс-служба кредитной организации. "ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи сотовых операторов пяти стран СНГ. Россияне смогут оплачивать услуги связи в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане без комиссии", - говорится в сообщении. По прогнозам ВТБ, сервисом воспользуются до миллиона клиентов. "Мы продолжаем расширять возможности для международных расчетов, делая их для розничных клиентов максимально удобными и доступными… В ближайшее время расширим географию функционала еще на две страны", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. На сегодняшний день розничным клиентам ВТБ доступны переводы по более 150 зарубежных направлений. В зависимости от страны перевод можно сделать по номеру телефона или карты, по номеру счета, а также с выдачей наличными.
ВТБ запустил сервис пополнения мобильной связи операторов пяти стран СНГ
ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи операторов 5 стран СНГ
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи сотовых операторов пяти стран СНГ, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи сотовых операторов пяти стран СНГ. Россияне смогут оплачивать услуги связи в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане без комиссии", - говорится в сообщении.
По прогнозам ВТБ, сервисом воспользуются до миллиона клиентов.
"Мы продолжаем расширять возможности для международных расчетов, делая их для розничных клиентов максимально удобными и доступными… В ближайшее время расширим географию функционала еще на две страны", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
На сегодняшний день розничным клиентам ВТБ доступны переводы по более 150 зарубежных направлений. В зависимости от страны перевод можно сделать по номеру телефона или карты, по номеру счета, а также с выдачей наличными.
