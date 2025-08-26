Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи сотовых операторов пяти стран СНГ, сообщает пресс-служба кредитной организации. "ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи сотовых операторов пяти стран СНГ. Россияне смогут оплачивать услуги связи в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане без комиссии", - говорится в сообщении. По прогнозам ВТБ, сервисом воспользуются до миллиона клиентов. "Мы продолжаем расширять возможности для международных расчетов, делая их для розничных клиентов максимально удобными и доступными… В ближайшее время расширим географию функционала еще на две страны", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. На сегодняшний день розничным клиентам ВТБ доступны переводы по более 150 зарубежных направлений. В зависимости от страны перевод можно сделать по номеру телефона или карты, по номеру счета, а также с выдачей наличными.
11:01 26.08.2025 (обновлено: 11:03 26.08.2025)
 
ВТБ запустил сервис пополнения мобильной связи операторов пяти стран СНГ

ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи операторов 5 стран СНГ

Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи сотовых операторов пяти стран СНГ, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи сотовых операторов пяти стран СНГ. Россияне смогут оплачивать услуги связи в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане без комиссии", - говорится в сообщении.
По прогнозам ВТБ, сервисом воспользуются до миллиона клиентов.
"Мы продолжаем расширять возможности для международных расчетов, делая их для розничных клиентов максимально удобными и доступными… В ближайшее время расширим географию функционала еще на две страны", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
На сегодняшний день розничным клиентам ВТБ доступны переводы по более 150 зарубежных направлений. В зависимости от страны перевод можно сделать по номеру телефона или карты, по номеру счета, а также с выдачей наличными.
