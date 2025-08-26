https://1prime.ru/20250826/vtb-861264460.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" - 26.08.2025, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T13:43+0300
2025-08-26T13:43+0300
2025-08-26T13:43+0300
экономика
финансы
банки
акра
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. "Кредитный рейтинг... ВТБ... на уровне "ААА(RU)" отражает высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера в случае необходимости. При этом оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка ВТБ находится на высоком уровне", - говорится в сообщении. Агентство добавляет, что "стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора. Высокая оценка вероятности оказания экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера в случае необходимости обусловлена: во-первых, наличием стратегического и операционного контроля со стороны акционера; во-вторых, фактами финансовой поддержки банка в форме предоставления капитала и ликвидности, а также системной значимостью банка для экономики страны в целом. Одним из ключевых факторов оценки АКРА также называет высокую оценку бизнес-профиля, обусловленную в первую очередь занимаемыми рыночными позициями и высокой диверсификацией операционного дохода ввиду универсального характера бизнеса. Макроэкономические предпосылки, заложенные в стратегию банка, в целом адекватны, система корпоративного управления оценивается на высоком уровне, структура собственности прозрачна, добавили в агентстве. Также АКРА отмечает, что негативному рейтинговому изменению оценки может привести утрата контроля со стороны мажоритарного акционера при одновременном существенном снижении уровня собственной кредитоспособности.
https://1prime.ru/20250822/vklady-861078830.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3c2cd4260552dd05c2c79952b8c0475e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, акра, втб
Экономика, Финансы, Банки, АКРА, ВТБ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ со стабильным прогнозом
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство.
"Кредитный рейтинг... ВТБ... на уровне "ААА(RU)" отражает высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера в случае необходимости. При этом оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка ВТБ находится на высоком уровне", - говорится в сообщении.
Агентство добавляет, что "стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора.
Высокая оценка вероятности оказания экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера в случае необходимости обусловлена: во-первых, наличием стратегического и операционного контроля со стороны акционера; во-вторых, фактами финансовой поддержки банка в форме предоставления капитала и ликвидности, а также системной значимостью банка для экономики страны в целом.
Одним из ключевых факторов оценки АКРА также называет высокую оценку бизнес-профиля, обусловленную в первую очередь занимаемыми рыночными позициями и высокой диверсификацией операционного дохода ввиду универсального характера бизнеса.
Макроэкономические предпосылки, заложенные в стратегию банка, в целом адекватны, система корпоративного управления оценивается на высоком уровне, структура собственности прозрачна, добавили в агентстве.
Также АКРА отмечает, что негативному рейтинговому изменению оценки может привести утрата контроля со стороны мажоритарного акционера при одновременном существенном снижении уровня собственной кредитоспособности.
ВТБ улучшил условия по вкладам в рублях на короткий срок