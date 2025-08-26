https://1prime.ru/20250826/vtb-861264460.html

АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" - 26.08.2025, ПРАЙМ

АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)"

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T13:43+0300

2025-08-26T13:43+0300

2025-08-26T13:43+0300

экономика

финансы

банки

акра

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. "Кредитный рейтинг... ВТБ... на уровне "ААА(RU)" отражает высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера в случае необходимости. При этом оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка ВТБ находится на высоком уровне", - говорится в сообщении. Агентство добавляет, что "стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора. Высокая оценка вероятности оказания экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера в случае необходимости обусловлена: во-первых, наличием стратегического и операционного контроля со стороны акционера; во-вторых, фактами финансовой поддержки банка в форме предоставления капитала и ликвидности, а также системной значимостью банка для экономики страны в целом. Одним из ключевых факторов оценки АКРА также называет высокую оценку бизнес-профиля, обусловленную в первую очередь занимаемыми рыночными позициями и высокой диверсификацией операционного дохода ввиду универсального характера бизнеса. Макроэкономические предпосылки, заложенные в стратегию банка, в целом адекватны, система корпоративного управления оценивается на высоком уровне, структура собственности прозрачна, добавили в агентстве. Также АКРА отмечает, что негативному рейтинговому изменению оценки может привести утрата контроля со стороны мажоритарного акционера при одновременном существенном снижении уровня собственной кредитоспособности.

https://1prime.ru/20250822/vklady-861078830.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, акра, втб