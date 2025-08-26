Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" - 26.08.2025
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" - 26.08.2025, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. | 26.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. "Кредитный рейтинг... ВТБ... на уровне "ААА(RU)" отражает высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера в случае необходимости. При этом оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка ВТБ находится на высоком уровне", - говорится в сообщении. Агентство добавляет, что "стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора. Высокая оценка вероятности оказания экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера в случае необходимости обусловлена: во-первых, наличием стратегического и операционного контроля со стороны акционера; во-вторых, фактами финансовой поддержки банка в форме предоставления капитала и ликвидности, а также системной значимостью банка для экономики страны в целом. Одним из ключевых факторов оценки АКРА также называет высокую оценку бизнес-профиля, обусловленную в первую очередь занимаемыми рыночными позициями и высокой диверсификацией операционного дохода ввиду универсального характера бизнеса. Макроэкономические предпосылки, заложенные в стратегию банка, в целом адекватны, система корпоративного управления оценивается на высоком уровне, структура собственности прозрачна, добавили в агентстве. Также АКРА отмечает, что негативному рейтинговому изменению оценки может привести утрата контроля со стороны мажоритарного акционера при одновременном существенном снижении уровня собственной кредитоспособности.
финансы, банки, акра, втб
Экономика, Финансы, Банки, АКРА, ВТБ
13:43 26.08.2025
 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ со стабильным прогнозом

Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство.
"Кредитный рейтинг... ВТБ... на уровне "ААА(RU)" отражает высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера в случае необходимости. При этом оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка ВТБ находится на высоком уровне", - говорится в сообщении.
Агентство добавляет, что "стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора.
Высокая оценка вероятности оказания экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера в случае необходимости обусловлена: во-первых, наличием стратегического и операционного контроля со стороны акционера; во-вторых, фактами финансовой поддержки банка в форме предоставления капитала и ликвидности, а также системной значимостью банка для экономики страны в целом.
Одним из ключевых факторов оценки АКРА также называет высокую оценку бизнес-профиля, обусловленную в первую очередь занимаемыми рыночными позициями и высокой диверсификацией операционного дохода ввиду универсального характера бизнеса.
Макроэкономические предпосылки, заложенные в стратегию банка, в целом адекватны, система корпоративного управления оценивается на высоком уровне, структура собственности прозрачна, добавили в агентстве.
Также АКРА отмечает, что негативному рейтинговому изменению оценки может привести утрата контроля со стороны мажоритарного акционера при одновременном существенном снижении уровня собственной кредитоспособности.
