Россияне смогут запретить входящие вызовы с иностранных номеров - 26.08.2025
Россияне смогут запретить входящие вызовы с иностранных номеров
Россияне смогут запретить входящие вызовы с иностранных номеров
2025-08-26T10:27+0300
2025-08-26T10:27+0300
мошенничество
технологии
рф
минцифры
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Второй пакет мер против кибермошенничества содержит возможность установить запрет на входящие вызовы с иностранных номеров, в остальных случаях международные звонки будут маркироваться, сообщает Минцифры РФ. "Абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором", - пишет министерство в своем канале в Max. Эта мера, отметили в Минцифры, позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа.
рф
технологии, рф, минцифры
Мошенничество, Технологии, РФ, Минцифры
10:27 26.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Второй пакет мер против кибермошенничества содержит возможность установить запрет на входящие вызовы с иностранных номеров, в остальных случаях международные звонки будут маркироваться, сообщает Минцифры РФ.
"Абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором", - пишет министерство в своем канале в Max.
Эта мера, отметили в Минцифры, позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
В аппарате Григоренко рассказали о новых мерах борьбы с кибермошенниками
10:18
 
Об Агентстве
Заголовок открываемого материала