Россияне смогут запретить входящие вызовы с иностранных номеров
Россияне смогут запретить входящие вызовы с иностранных номеров
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Второй пакет мер против кибермошенничества содержит возможность установить запрет на входящие вызовы с иностранных номеров, в остальных случаях международные звонки будут маркироваться, сообщает Минцифры РФ. "Абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором", - пишет министерство в своем канале в Max. Эта мера, отметили в Минцифры, позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа.
рф
Новости
