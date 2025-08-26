https://1prime.ru/20250826/vyzovy-861252180.html

Россияне смогут запретить входящие вызовы с иностранных номеров

Россияне смогут запретить входящие вызовы с иностранных номеров

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Второй пакет мер против кибермошенничества содержит возможность установить запрет на входящие вызовы с иностранных номеров, в остальных случаях международные звонки будут маркироваться, сообщает Минцифры РФ. "Абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором", - пишет министерство в своем канале в Max. Эта мера, отметили в Минцифры, позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа.

