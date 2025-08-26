https://1prime.ru/20250826/yuan-861250415.html
Курс юаня снижается в начале торгов на Мосбирже
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника понижается до 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля.
