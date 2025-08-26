Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня снижается в начале торгов на Мосбирже - 26.08.2025, ПРАЙМ
Курс юаня снижается в начале торгов на Мосбирже
Курс юаня снижается в начале торгов на Мосбирже - 26.08.2025, ПРАЙМ
Курс юаня снижается в начале торгов на Мосбирже
Курс китайской валюты в начале торгов вторника понижается до 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника понижается до 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля.
Экономика, Рынок
10:06 26.08.2025
 
Курс юаня снижается в начале торгов на Мосбирже

Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,16 рубля

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника понижается до 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля.
 
