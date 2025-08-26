Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Крымском мосту начали замену деформационных швов
На Крымском мосту начали замену деформационных швов
2025-08-26T07:49+0300
энергетика
бизнес
россия
москва
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Начались работы по замене деформационных швов на Крымском мосту, их проведут с частичным перекрытием движения, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. "Работы по замене деформационных швов начались на Крымском мосту. Их проведут с частичным перекрытием движения", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты демонтируют конструкции старых деформационных швов и установят новые, после чего проведут армирование, бетонирование и устройство переходных зон. "Специалисты ГБУ "Гормост" заменят около тысячи метров деформационных швов, которые утратили герметичность из-за влияния дорожного движения и погодных условий", - добавляется в публикации.
москва
бизнес, россия, москва
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
07:49 26.08.2025
 
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Начались работы по замене деформационных швов на Крымском мосту, их проведут с частичным перекрытием движения, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
"Работы по замене деформационных швов начались на Крымском мосту. Их проведут с частичным перекрытием движения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты демонтируют конструкции старых деформационных швов и установят новые, после чего проведут армирование, бетонирование и устройство переходных зон.
"Специалисты ГБУ "Гормост" заменят около тысячи метров деформационных швов, которые утратили герметичность из-за влияния дорожного движения и погодных условий", - добавляется в публикации.
 
