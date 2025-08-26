https://1prime.ru/20250826/zamena-861242023.html

На Крымском мосту начали замену деформационных швов

На Крымском мосту начали замену деформационных швов - 26.08.2025, ПРАЙМ

На Крымском мосту начали замену деформационных швов

Начались работы по замене деформационных швов на Крымском мосту, их проведут с частичным перекрытием движения, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T07:49+0300

2025-08-26T07:49+0300

2025-08-26T07:49+0300

энергетика

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861242023.jpg?1756183787

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Начались работы по замене деформационных швов на Крымском мосту, их проведут с частичным перекрытием движения, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. "Работы по замене деформационных швов начались на Крымском мосту. Их проведут с частичным перекрытием движения", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты демонтируют конструкции старых деформационных швов и установят новые, после чего проведут армирование, бетонирование и устройство переходных зон. "Специалисты ГБУ "Гормост" заменят около тысячи метров деформационных швов, которые утратили герметичность из-за влияния дорожного движения и погодных условий", - добавляется в публикации.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва