Аналитик призвал Турцию разорвать цепи, связывающие ее с Западом - 26.08.2025
Аналитик призвал Турцию разорвать цепи, связывающие ее с Западом
2025-08-26T05:45+0300
2025-08-26T05:45+0300
АНКАРА, 26 авг – ПРАЙМ. Турция должна разорвать последние цепи, связывающие её с разрушающимся Западом, и занять свое место в БРИКС, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу. Президент США Дональд Трамп ранее высказал мнение, что БРИКС якобы теряет свое влияние, при этом американский лидер отметил, что объединение попыталось бросить вызов доминирующей роли доллара на мировой арене. "Каждый шаг США наталкивается на стену и возвращается назад; западный мир стремительно рушится. Независимая Турция должна разорвать последние цепи, связывающие ее с Западом, и занять свое место в БРИКС, создавшей справедливую экономическую систему для угнетенных народов. Каждый прожитый день — это потеря времени, упущенная возможность", - заявил аналитик. По его словам, с момента вступления в должность Трамп не сходит с повестки дня благодаря введенным им таможенным пошлинам и амбициозным заявлениям. "Огромный бюджетный дефицит США и нежелание иностранного капитала предоставлять США кредиты в прежнем объеме побудили Трампа к введению таможенных пошлин. Трамп в первую очередь обратил внимание на страны, с которыми у США существует торговый дефицит. Затем он начал реализовывать стратегию в отношении стран БРИКС. Цель заключалась в том, чтобы показать, что членство в БРИКС имеет "свою цену", и заставить эти страны подчиниться", - отметил эксперт. Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС, сообщил ранее министр торговли республики Омер Болат в интервью телеканалу tvnet. Как отмечал в начале ноября глава МИД Сергей Лавров, Москва приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе консенсуса его членов. Он добавил, что Россия выступает за расширение связей БРИКС со странами Глобального большинства, в первую очередь с теми, кто поддерживает многосторонность, проводит суверенную внешнюю политику и не присоединяется к односторонним санкциям. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Аналитик призвал Турцию разорвать цепи, связывающие ее с Западом

АНКАРА, 26 авг – ПРАЙМ. Турция должна разорвать последние цепи, связывающие её с разрушающимся Западом, и занять свое место в БРИКС, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу.
Президент США Дональд Трамп ранее высказал мнение, что БРИКС якобы теряет свое влияние, при этом американский лидер отметил, что объединение попыталось бросить вызов доминирующей роли доллара на мировой арене.
"Каждый шаг США наталкивается на стену и возвращается назад; западный мир стремительно рушится. Независимая Турция должна разорвать последние цепи, связывающие ее с Западом, и занять свое место в БРИКС, создавшей справедливую экономическую систему для угнетенных народов. Каждый прожитый день — это потеря времени, упущенная возможность", - заявил аналитик.
По его словам, с момента вступления в должность Трамп не сходит с повестки дня благодаря введенным им таможенным пошлинам и амбициозным заявлениям.
"Огромный бюджетный дефицит США и нежелание иностранного капитала предоставлять США кредиты в прежнем объеме побудили Трампа к введению таможенных пошлин. Трамп в первую очередь обратил внимание на страны, с которыми у США существует торговый дефицит. Затем он начал реализовывать стратегию в отношении стран БРИКС. Цель заключалась в том, чтобы показать, что членство в БРИКС имеет "свою цену", и заставить эти страны подчиниться", - отметил эксперт.
Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС, сообщил ранее министр торговли республики Омер Болат в интервью телеканалу tvnet.
Как отмечал в начале ноября глава МИД Сергей Лавров, Москва приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе консенсуса его членов. Он добавил, что Россия выступает за расширение связей БРИКС со странами Глобального большинства, в первую очередь с теми, кто поддерживает многосторонность, проводит суверенную внешнюю политику и не присоединяется к односторонним санкциям.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
 
