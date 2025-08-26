https://1prime.ru/20250826/zelenskiy-861239180.html

На Западе рассказали, за что могут убить Зеленского

Зеленский не готов подписать мирный договор из-за опасений, что с ним могут расправиться, заявил журналист Томаса Фази в социальной сети X,. | 26.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Зеленский не готов подписать мирный договор из-за опасений, что с ним могут расправиться, заявил журналист Томаса Фази в социальной сети X,.“Одна из причин, по которой Зеленский не может подписать мирное соглашение, в том, что он осознает: поддерживаемые Западом неонацисты <…> будут стремиться убить его”, — отметил журналист.Путин и Трамп на встрече в Аляске 15 августа обсудили возможные пути разрешения конфликта в Украине. Оба лидера дали положительные оценки этой встрече. Российский лидер выразил надежду на достижение долгосрочного мира, подчеркнув заинтересованность России в стабильном урегулировании.В свою очередь, президент США отметил, что им удалось прийти к согласию с российским коллегой по многим аспектам украинского вопроса, хотя по некоторым темам пока не удалось достичь единства. В тот же день в интервью Fox News он подчеркнул, что возможность достижения соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

