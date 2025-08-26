Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, за что могут убить Зеленского - 26.08.2025
На Западе рассказали, за что могут убить Зеленского
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Зеленский не готов подписать мирный договор из-за опасений, что с ним могут расправиться, заявил журналист Томаса Фази в социальной сети X,.“Одна из причин, по которой Зеленский не может подписать мирное соглашение, в том, что он осознает: поддерживаемые Западом неонацисты &lt;…&gt; будут стремиться убить его”, — отметил журналист.Путин и Трамп на встрече в Аляске 15 августа обсудили возможные пути разрешения конфликта в Украине. Оба лидера дали положительные оценки этой встрече. Российский лидер выразил надежду на достижение долгосрочного мира, подчеркнув заинтересованность России в стабильном урегулировании.В свою очередь, президент США отметил, что им удалось прийти к согласию с российским коллегой по многим аспектам украинского вопроса, хотя по некоторым темам пока не удалось достичь единства. В тот же день в интервью Fox News он подчеркнул, что возможность достижения соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
На Западе рассказали, за что могут убить Зеленского

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Зеленский не готов подписать мирный договор из-за опасений, что с ним могут расправиться, заявил журналист Томаса Фази в социальной сети X,.
“Одна из причин, по которой Зеленский не может подписать мирное соглашение, в том, что он осознает: поддерживаемые Западом неонацисты <…> будут стремиться убить его”, — отметил журналист.
Путин и Трамп на встрече в Аляске 15 августа обсудили возможные пути разрешения конфликта в Украине. Оба лидера дали положительные оценки этой встрече. Российский лидер выразил надежду на достижение долгосрочного мира, подчеркнув заинтересованность России в стабильном урегулировании.
В свою очередь, президент США отметил, что им удалось прийти к согласию с российским коллегой по многим аспектам украинского вопроса, хотя по некоторым темам пока не удалось достичь единства. В тот же день в интервью Fox News он подчеркнул, что возможность достижения соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
