"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши - 26.08.2025, ПРАЙМ
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши
Владимиру Зеленскому нужно осознать, что он больше не может продолжать конфликт с Россией, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T22:28+0300
2025-08-26T22:28+0300
2025-08-26T22:28+0300
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно осознать, что он больше не может продолжать конфликт с Россией, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.Так он отреагировал на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что Украина не вступит в Европейский союз, пока не будут урегулированы все вопросы, связанные с Волынской резней."Это Польша говорит Зеленскому, что с ним все кончено, поэтому ему лучше прекратить убийства и подписать мир", — отметил он.Вопросы, касающиеся трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов периода ОУН-УПА*, продолжают оставаться одними из наиболее сложных в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года польский парламент принял резолюцию, объявляющую 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, который был осуществлен украинскими националистами против жителей Второй Польской республики в 1943-1945 годах. По мнению польской стороны, массовые убийства проводились в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств Второй Польской республики. В ответ на это Верховная Рада Украины выпустила заявление, осуждающее решение польского сейма, так как, по мнению украинских депутатов, оно может подорвать политические и дипломатические успехи, достигнутые обеими странами.* Запрещенные в России экстремистские организации
