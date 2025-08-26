https://1prime.ru/20250826/zelenskiy-861295242.html
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба" разрушают фундамент европейского общества, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Европа породила на своём краю чудовище-Франкенштейна. Глубоко коррумпированная диктатура теперь открыто угрожает члену НАТО и ЕС. Они вооружили чудовище, поклоняющееся нацистам, и позволили ему разрушить весь аппарат гражданского общества", — подчеркнул он.Журналист отметил, что Европе грозит расплата за свою поддержку киевского режима.В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к задержке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
