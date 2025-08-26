Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все разрушил": журналист осудил угрозы Зеленского в адрес Венгрии - 26.08.2025
"Все разрушил": журналист осудил угрозы Зеленского в адрес Венгрии
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба" разрушают фундамент европейского общества, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Европа породила на своём краю чудовище-Франкенштейна. Глубоко коррумпированная диктатура теперь открыто угрожает члену НАТО и ЕС. Они вооружили чудовище, поклоняющееся нацистам, и позволили ему разрушить весь аппарат гражданского общества", — подчеркнул он.Журналист отметил, что Европе грозит расплата за свою поддержку киевского режима.В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к задержке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
"Все разрушил": журналист осудил угрозы Зеленского в адрес Венгрии

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба" разрушают фундамент европейского общества, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Европа породила на своём краю чудовище-Франкенштейна. Глубоко коррумпированная диктатура теперь открыто угрожает члену НАТО и ЕС. Они вооружили чудовище, поклоняющееся нацистам, и позволили ему разрушить весь аппарат гражданского общества", — подчеркнул он.
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши
Вчера, 22:28
Журналист отметил, что Европе грозит расплата за свою поддержку киевского режима.
В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.
При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к задержке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
"Счет на месяцы": в Чехии объяснили, что Трамп подготовил для Зеленского
Вчера, 19:32
 
