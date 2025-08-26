Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото растет на фоне опасений вокруг ФРС США - 26.08.2025
Цена на золото растет на фоне опасений вокруг ФРС США
2025-08-26T08:39+0300
2025-08-26T08:39+0300
экономика
рынок
торги
сша
дональд трамп
джером пауэлл
comex
федрезерв
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром увеличивается на фоне рисков, связанных с событиями вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,12 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,09%, до 3 420,62 доллара за тройскую унцию, сентябрьского фьючерса на серебро - на 0,22%, до 38,79 доллара за унцию. Ранее американский президент Дональд Трамп отстранил от должности одну из членов совета управляющих Федрезерва Лизу Кук, обвинив ее в "потенциально" преступном поведении. Трамп отметил, что у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения по ипотечным соглашениям. По мнению рынков, такой шаг может служить сигналом к изменению политики регулятора, поскольку ранее Трамп неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла, призывая к снижению ставки. Традиционно снижение учетной ставки ФРС сдерживает стоимость доллара и поддерживает цену золота. "Любой выбор будет рассматриваться как следование требованиям Трампа о более мягкой политике. Для золота это означает поддержку со стороны растущих ожиданий снижения ставки, а также со стороны инвесторов, страхующихся от долгосрочной инфляции и институциональных рисков в будущем", - цитирует агентство Рейтер слова стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana).
08:39 26.08.2025
 
Цена на золото растет на фоне опасений вокруг ФРС США

Золото дорожает на фоне рисков, связанных с событиями вокруг ФРС США

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром увеличивается на фоне рисков, связанных с событиями вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,12 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,09%, до 3 420,62 доллара за тройскую унцию, сентябрьского фьючерса на серебро - на 0,22%, до 38,79 доллара за унцию.
Ранее американский президент Дональд Трамп отстранил от должности одну из членов совета управляющих Федрезерва Лизу Кук, обвинив ее в "потенциально" преступном поведении. Трамп отметил, что у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения по ипотечным соглашениям.
По мнению рынков, такой шаг может служить сигналом к изменению политики регулятора, поскольку ранее Трамп неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла, призывая к снижению ставки. Традиционно снижение учетной ставки ФРС сдерживает стоимость доллара и поддерживает цену золота.
"Любой выбор будет рассматриваться как следование требованиям Трампа о более мягкой политике. Для золота это означает поддержку со стороны растущих ожиданий снижения ставки, а также со стороны инвесторов, страхующихся от долгосрочной инфляции и институциональных рисков в будущем", - цитирует агентство Рейтер слова стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana).
Экономика Рынок Торги США Дональд Трамп Джером Пауэлл Comex Федрезерв
 
 
