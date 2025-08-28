https://1prime.ru/20250828/acea-861369008.html

Продажи новых легковых автомобилей в ЕC выросли в июле

Продажи новых легковых автомобилей в ЕC выросли в июле

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в июле выросли на 7,4% в годовом выражении, до 914 680 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). "По сравнению с данными прошлого года, число регистраций (автомобилей в ЕС - ред.) в июле выросло на 7,4%", - пишет ACEA. На крупнейших рынках динамика в июле менялась разнонаправленно: в Германии показатель вырос на 11,1%, в Италии - снизился на 5,1%, во Франции - уменьшился на 7,7%, в Испании - увеличился на 17,1% к прошлому году. В январе-июле зафиксировано снижение продаж новых авто в странах ЕС - на 0,7% в годовом выражении, до 6 491 448 машин. В том числе во Франции снижение составило 7,9%, в Германии - 2,5%, в Италии - 3,7%, в Испании был зафиксирован рост на 14,3%. В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group в июле выросли на 13,7% к прошлому году, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - уменьшились на 0,9%, группы Renault - поднялись на 9,4%. Продажи электромобилей Tesla в ЕС в июле сократились на 42,4%, до 6 600 единиц. В январе-июле продажи Volkswagen выросли на 3,8%, Stellantis - упали на 9,9%, Renault - выросли на 5,6%, Tesla - снизились на 43,5%, до 77 446 машин. Продажи бензиновых автомобилей снизились в июле на 12%, до 248 592 машин, дизельных - на 15,2%, до 91 032 машин, аккумуляторных - выросли на 39,1%, до 142 699 авто, подключаемых гибридных - увеличились на 56,9%, до 91 190 машин, гибридных электрических - поднялись на 14,3%, до 313 221 автомобиля, остальных - выросли на 4,6%, до 27 946 машин. В январе-июле продажи бензиновых автомобилей снизились на 20,1%, до 1 834 375 машин, дизельных - на 26,4%, до 615 548 машин, аккумуляторных - выросли на 24,2%, до 1 011 903 авто, подключаемых гибридных - поднялись на 24,4%, до 561 190 машин, гибридных электрических - увеличились на 16,7%, до 2 255 080 автомобилей, остальных - выросли на 3,2%, до 213 352 машин.

