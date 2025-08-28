Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" запустил субсидированные билеты между Камчаткой и Владивостоком - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/aeroflot-861365756.html
"Аэрофлот" запустил субсидированные билеты между Камчаткой и Владивостоком
"Аэрофлот" запустил субсидированные билеты между Камчаткой и Владивостоком - 28.08.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запустил субсидированные билеты между Камчаткой и Владивостоком
Авиакомпания "Аэрофлот" начала продажу субсидированных авиабилетов по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток, сообщает правительство Камчатского края. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T08:34+0300
2025-08-28T08:34+0300
экономика
бизнес
россия
владивосток
камчатка
камчатский край
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861154715_0:22:513:310_1920x0_80_0_0_46001d76c9d14672138aac15c5f8c2a8.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 авг – ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" начала продажу субсидированных авиабилетов по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток, сообщает правительство Камчатского края. "Аэрофлот" открыл продажу субсидированных билетов между Камчаткой и Владивостоком. Билеты на ноябрь можно приобрести на сайте авиакомпании по цене 9 000 рублей", — говорится в пресс-релизе. В правительстве уточнили, что стоимость билета в одну сторону составляет 9 тысяч рублей, а поездка в обе стороны обойдется в 18 тысяч рублей. "Старт продаж вызвал ажиотажный спрос среди камчатцев. Аналогичная ситуация ранее наблюдалась и при запуске продаж субсидированных билетов S7 Airlines", — отмечается в сообщении. Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Максим Логинов пояснил, что билеты очень быстро выкупаются. Всего до конца года, по его словам, планируется продать 11,5 тысяч пассажирских билетов во Владивосток по сниженному тарифу. Субсидированные авиаперевозки по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток осуществляются двумя авиакомпаниями — "Аэрофлотом" и S7 Airlines. В правительстве предупредили, что субсидированные билеты доступны только на часть мест в салоне экономкласса, а не на весь салон. Запуск субсидированных авиаперевозок между Камчаткой и Владивостоком стал возможен благодаря работе губернатора Камчатки Владимира Солодова с правительством России и Министерством транспорта РФ.
https://1prime.ru/20250827/subsidii-861346041.html
владивосток
камчатка
камчатский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861154715_30:0:477:335_1920x0_80_0_0_114280a50d6d51878a2ddbe430947009.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владивосток, камчатка, камчатский край, аэрофлот
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, КАМЧАТКА, Камчатский край, Аэрофлот
08:34 28.08.2025
 
"Аэрофлот" запустил субсидированные билеты между Камчаткой и Владивостоком

"Аэрофлот" начал продажу субсидированных билетов между Камчаткой и Владивостоком

© РИА Новости . Илья ПиталевСамолет Boeing 767-300 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 авг – ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" начала продажу субсидированных авиабилетов по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток, сообщает правительство Камчатского края.
"Аэрофлот" открыл продажу субсидированных билетов между Камчаткой и Владивостоком. Билеты на ноябрь можно приобрести на сайте авиакомпании по цене 9 000 рублей", — говорится в пресс-релизе.
В правительстве уточнили, что стоимость билета в одну сторону составляет 9 тысяч рублей, а поездка в обе стороны обойдется в 18 тысяч рублей.
"Старт продаж вызвал ажиотажный спрос среди камчатцев. Аналогичная ситуация ранее наблюдалась и при запуске продаж субсидированных билетов S7 Airlines", — отмечается в сообщении.
Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Максим Логинов пояснил, что билеты очень быстро выкупаются. Всего до конца года, по его словам, планируется продать 11,5 тысяч пассажирских билетов во Владивосток по сниженному тарифу.
Субсидированные авиаперевозки по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток осуществляются двумя авиакомпаниями — "Аэрофлотом" и S7 Airlines. В правительстве предупредили, что субсидированные билеты доступны только на часть мест в салоне экономкласса, а не на весь салон.
Запуск субсидированных авиаперевозок между Камчаткой и Владивостоком стал возможен благодаря работе губернатора Камчатки Владимира Солодова с правительством России и Министерством транспорта РФ.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
"Аэрофлот" расширил программу субсидированных перевозок
Вчера, 18:50
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВладивостокКАМЧАТКАКамчатский крайАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала