"Аэрофлот" запустил субсидированные билеты между Камчаткой и Владивостоком

2025-08-28T08:34+0300

П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 авг – ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" начала продажу субсидированных авиабилетов по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток, сообщает правительство Камчатского края. "Аэрофлот" открыл продажу субсидированных билетов между Камчаткой и Владивостоком. Билеты на ноябрь можно приобрести на сайте авиакомпании по цене 9 000 рублей", — говорится в пресс-релизе. В правительстве уточнили, что стоимость билета в одну сторону составляет 9 тысяч рублей, а поездка в обе стороны обойдется в 18 тысяч рублей. "Старт продаж вызвал ажиотажный спрос среди камчатцев. Аналогичная ситуация ранее наблюдалась и при запуске продаж субсидированных билетов S7 Airlines", — отмечается в сообщении. Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Максим Логинов пояснил, что билеты очень быстро выкупаются. Всего до конца года, по его словам, планируется продать 11,5 тысяч пассажирских билетов во Владивосток по сниженному тарифу. Субсидированные авиаперевозки по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток осуществляются двумя авиакомпаниями — "Аэрофлотом" и S7 Airlines. В правительстве предупредили, что субсидированные билеты доступны только на часть мест в салоне экономкласса, а не на весь салон. Запуск субсидированных авиаперевозок между Камчаткой и Владивостоком стал возможен благодаря работе губернатора Камчатки Владимира Солодова с правительством России и Министерством транспорта РФ.

