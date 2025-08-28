https://1prime.ru/20250828/aktivy-861382091.html

Глава ЕК заявила о прогрессе в вопросе использования активов РФ для Киева

Глава ЕК заявила о прогрессе в вопросе использования активов РФ для Киева

2025-08-28T13:12+0300

БРЮССЕЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продвигается вперед в вопросе использования российских активов для Украины, заморозку которых РФ не раз называла воровством, и добавила, что скоро будет принят 19-й пакет санкций против России. Накануне Европейский совет сообщил, что неформальная встреча глав МИД и МО стран ЕС по вопросам поддержки Украины и по российским активам пройдет в Копенгагене 28-30 августа. "Мы продолжаем усиливать наше давление на Россию, что означает усиление нашего санкционного режима. Вот почему у нас скоро будет 19-й пакет болезненных санкций против России, и параллельно мы продвигаемся вперед по вопросу использования замороженных российских активов для обороны и восстановления Украины", - сказала она журналистам. В РФ неоднократно заявляли, что российская экономика растет, несмотря на санкции. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

