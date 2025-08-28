https://1prime.ru/20250828/aktsii-861364523.html

Акции HP Inc дешевеют на постторгах после публикации квартального отчета

2025-08-28T08:19+0300

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Акции американской компании HP Inc после закрытия основных биржевых торгов среды снижаются в цене на 1,3% вслед за публикацией квартального отчета, свидетельствуют данные торгов. Акции компании дешевеют на постторгах на 1,33%, до 26,75 доллара за бумагу. Торги среды акции завершили также ростом стоимости на 0,37%, до 27,11 доллара. Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию в третьем квартале 2024-2025 фингода (завершился 31 июля) снизилась до 0,75 доллара с 0,84 доллара годом ранее при прогнозе в 0,74 доллара. Разводненная прибыль на акцию без коррекции составила 0,8 доллара после 0,65 доллара годом ранее. Чистая прибыль выросла в отчетном квартале на 19,2% в годовом выражении, до 763 миллионов долларов. Выручка за эти три месяца выросла на 3,1% к показателю за аналогичный период прошлого года, до 13,932 миллиарда долларов при прогнозе в 13,68 миллиарда. Выручка подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится более 70% выручки всей компании, выросла на 6% в годовом выражении - до 9,931 миллиарда долларов. Показатель бизнеса Printing (средства для печати) снизился на 3,8% - до 3,986 миллиарда долларов. С начала финансового года чистая прибыль снизилась на 7,2% в годовом выражении, до 1,734 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию опустилась до 1,82 доллара с 1,88 доллара годом ранее. Выручка поднялась на 2,9% к показателю за аналогичный период прошлого года, до 40,656 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала финансового года компания прогнозирует разводненную чистую прибыль в пересчете на акцию в диапазоне 0,75-0,85 доллара, скорректированную - в 0,87-0,97 доллара, рынки ожидали прогноза скорректированной прибыли на акцию в среднем в 0,91 доллара. HP Inc - американская компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard: инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а вычислительные системы и производство средств для печати - в HP Inc.

