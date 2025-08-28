Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции HP Inc дешевеют на постторгах после публикации квартального отчета - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/aktsii-861364523.html
Акции HP Inc дешевеют на постторгах после публикации квартального отчета
Акции HP Inc дешевеют на постторгах после публикации квартального отчета - 28.08.2025, ПРАЙМ
Акции HP Inc дешевеют на постторгах после публикации квартального отчета
Акции американской компании HP Inc после закрытия основных биржевых торгов среды снижаются в цене на 1,3% вслед за публикацией квартального отчета,... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T08:19+0300
2025-08-28T08:19+0300
экономика
рынок
торги
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Акции американской компании HP Inc после закрытия основных биржевых торгов среды снижаются в цене на 1,3% вслед за публикацией квартального отчета, свидетельствуют данные торгов. Акции компании дешевеют на постторгах на 1,33%, до 26,75 доллара за бумагу. Торги среды акции завершили также ростом стоимости на 0,37%, до 27,11 доллара. Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию в третьем квартале 2024-2025 фингода (завершился 31 июля) снизилась до 0,75 доллара с 0,84 доллара годом ранее при прогнозе в 0,74 доллара. Разводненная прибыль на акцию без коррекции составила 0,8 доллара после 0,65 доллара годом ранее. Чистая прибыль выросла в отчетном квартале на 19,2% в годовом выражении, до 763 миллионов долларов. Выручка за эти три месяца выросла на 3,1% к показателю за аналогичный период прошлого года, до 13,932 миллиарда долларов при прогнозе в 13,68 миллиарда. Выручка подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится более 70% выручки всей компании, выросла на 6% в годовом выражении - до 9,931 миллиарда долларов. Показатель бизнеса Printing (средства для печати) снизился на 3,8% - до 3,986 миллиарда долларов. С начала финансового года чистая прибыль снизилась на 7,2% в годовом выражении, до 1,734 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию опустилась до 1,82 доллара с 1,88 доллара годом ранее. Выручка поднялась на 2,9% к показателю за аналогичный период прошлого года, до 40,656 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала финансового года компания прогнозирует разводненную чистую прибыль в пересчете на акцию в диапазоне 0,75-0,85 доллара, скорректированную - в 0,87-0,97 доллара, рынки ожидали прогноза скорректированной прибыли на акцию в среднем в 0,91 доллара. HP Inc - американская компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard: инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а вычислительные системы и производство средств для печати - в HP Inc.
https://1prime.ru/20250828/nvidia-861362573.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4229d1f1d130f77e777160c0d39c806.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции
Экономика, Рынок, Торги, Акции
08:19 28.08.2025
 
Акции HP Inc дешевеют на постторгах после публикации квартального отчета

Акции HP Inc снижаются на 1,3% вслед за публикацией квартального отчета

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Акции американской компании HP Inc после закрытия основных биржевых торгов среды снижаются в цене на 1,3% вслед за публикацией квартального отчета, свидетельствуют данные торгов.
Акции компании дешевеют на постторгах на 1,33%, до 26,75 доллара за бумагу. Торги среды акции завершили также ростом стоимости на 0,37%, до 27,11 доллара.
Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию в третьем квартале 2024-2025 фингода (завершился 31 июля) снизилась до 0,75 доллара с 0,84 доллара годом ранее при прогнозе в 0,74 доллара. Разводненная прибыль на акцию без коррекции составила 0,8 доллара после 0,65 доллара годом ранее. Чистая прибыль выросла в отчетном квартале на 19,2% в годовом выражении, до 763 миллионов долларов.
Выручка за эти три месяца выросла на 3,1% к показателю за аналогичный период прошлого года, до 13,932 миллиарда долларов при прогнозе в 13,68 миллиарда. Выручка подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится более 70% выручки всей компании, выросла на 6% в годовом выражении - до 9,931 миллиарда долларов. Показатель бизнеса Printing (средства для печати) снизился на 3,8% - до 3,986 миллиарда долларов.
С начала финансового года чистая прибыль снизилась на 7,2% в годовом выражении, до 1,734 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию опустилась до 1,82 доллара с 1,88 доллара годом ранее. Выручка поднялась на 2,9% к показателю за аналогичный период прошлого года, до 40,656 миллиарда долларов.
По итогам четвертого квартала финансового года компания прогнозирует разводненную чистую прибыль в пересчете на акцию в диапазоне 0,75-0,85 доллара, скорректированную - в 0,87-0,97 доллара, рынки ожидали прогноза скорректированной прибыли на акцию в среднем в 0,91 доллара.
HP Inc - американская компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard: инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а вычислительные системы и производство средств для печати - в HP Inc.
Котировки, сток
Акции Nvidia дешевеют после закрытия основных торгов среды
07:59
 
ЭкономикаРынокТоргиАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала