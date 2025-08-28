https://1prime.ru/20250828/analitiki-861393086.html
Российский рынок акций усиливает консолидацию
Российский рынок акций усиливает консолидацию - 28.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усиливает консолидацию
Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленное движение в четверг, усиливая процесс консолидации, которая может продолжиться и на последних основных... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T16:28+0300
2025-08-28T16:28+0300
2025-08-28T16:28+0300
экономика
рынок
торги
акции
украина
владимир чернов
мосбиржа
риком-траст
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_d16c4d39b1d2eb66d8a88f1560df115c.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленное движение в четверг, усиливая процесс консолидации, которая может продолжиться и на последних основных торгах лета, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 16.06 мск растёт на 0,1%, до 2 914,3 пункта. При этом в начале утренних торгов он несколько рос, а на открытии основной сессии - незначительно снижался. "В четверг российский рынок акций торгуется нейтрально и усиливает консолидацию. Движение индекса Мосбиржи к середине дня происходит в диапазоне не более 20 пунктов", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". При этом давление на рынок оказывает неопределенность, связанная с переговорами с Украиной и возможными вторичными санкциями ЕС против России, считает Кристина Гудым из ФГ "Финам". В лидерах роста стоимости - акции "Русгидро" (+2,78%), "Юнипро" (+2,35%), "Магнита" (+1,14%), "КамАЗа" (+0,96%), "Новатэка" (+0,78%). В лидерах снижения котировок - акции "Мечела" (обыкновенные дешевеют на 3,99%, префы – на 3,41%). "Распродажи в акциях "Мечела" вызвал слабый отчет за первое полугодие, в котором выручка эмитента упала на 26% года к году, до 152,29 миллиарда рублей, а чистый убыток вырос с прошлогодних 16,68 миллиарда до 40,51 миллиарда рублей", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Кроме того, негативно на котировки металлургической компании повлияло принятое руководством холдинга решение о приостановке производства нерентабельных видов продукции, считает он. Впрочем, при возобновлении положительной динамики выпуска в добывающем секторе и росте спроса со стороны строительных компаний на готовую продукцию металлургического сектора (по причине дальнейшего снижения ставок кредита) при стабильном выпуске в обрабатывающих отраслях промышленность по итогам года может вырасти примерно на 2%", оценивает Павел Паевский из "РСХБ Управления активами". Также заметно тает капитализация "Россетей" (-2,66%), ОВК (-2,34%), "Алросы" (-2,17%). "В четверг и пятницу ожидаем продолжение консолидации рынка акций", – заключает Муштаков.
https://1prime.ru/20250828/dollar-861375001.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_c601b8475eed100e4133e21103bd8d73.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, акции, украина, владимир чернов, мосбиржа, риком-траст, ес
Экономика, Рынок, Торги, Акции, УКРАИНА, Владимир Чернов, Мосбиржа, РИКОМ-ТРАСТ, ЕС
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленное движение в четверг, усиливая процесс консолидации, которая может продолжиться и на последних основных торгах лета, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 16.06 мск растёт на 0,1%, до 2 914,3 пункта. При этом в начале утренних торгов он несколько рос, а на открытии основной сессии - незначительно снижался.
"В четверг российский рынок акций торгуется нейтрально и усиливает консолидацию. Движение индекса Мосбиржи к середине дня происходит в диапазоне не более 20 пунктов", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". При этом давление на рынок оказывает неопределенность, связанная с переговорами с Украиной и возможными вторичными санкциями ЕС против России, считает Кристина Гудым из ФГ "Финам".
В лидерах роста стоимости - акции "Русгидро" (+2,78%), "Юнипро" (+2,35%), "Магнита" (+1,14%), "КамАЗа" (+0,96%), "Новатэка" (+0,78%).
В лидерах снижения котировок - акции "Мечела" (обыкновенные дешевеют на 3,99%, префы – на 3,41%).
"Распродажи в акциях "Мечела" вызвал слабый отчет за первое полугодие, в котором выручка эмитента упала на 26% года к году, до 152,29 миллиарда рублей, а чистый убыток вырос с прошлогодних 16,68 миллиарда до 40,51 миллиарда рублей", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Кроме того, негативно на котировки металлургической компании повлияло принятое руководством холдинга решение о приостановке производства нерентабельных видов продукции, считает он.
Впрочем, при возобновлении положительной динамики выпуска в добывающем секторе и росте спроса со стороны строительных компаний на готовую продукцию металлургического сектора (по причине дальнейшего снижения ставок кредита) при стабильном выпуске в обрабатывающих отраслях промышленность по итогам года может вырасти примерно на 2%", оценивает Павел Паевский из "РСХБ Управления активами".
Также заметно тает капитализация "Россетей" (-2,66%), ОВК (-2,34%), "Алросы" (-2,17%).
"В четверг и пятницу ожидаем продолжение консолидации рынка акций", – заключает Муштаков.
Доллар колеблется к мировым валютам в ожидании статистики по ВВП США