Российский рынок акций усиливает консолидацию

Российский рынок акций усиливает консолидацию

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленное движение в четверг, усиливая процесс консолидации, которая может продолжиться и на последних основных торгах лета, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 16.06 мск растёт на 0,1%, до 2 914,3 пункта. При этом в начале утренних торгов он несколько рос, а на открытии основной сессии - незначительно снижался. "В четверг российский рынок акций торгуется нейтрально и усиливает консолидацию. Движение индекса Мосбиржи к середине дня происходит в диапазоне не более 20 пунктов", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". При этом давление на рынок оказывает неопределенность, связанная с переговорами с Украиной и возможными вторичными санкциями ЕС против России, считает Кристина Гудым из ФГ "Финам". В лидерах роста стоимости - акции "Русгидро" (+2,78%), "Юнипро" (+2,35%), "Магнита" (+1,14%), "КамАЗа" (+0,96%), "Новатэка" (+0,78%). В лидерах снижения котировок - акции "Мечела" (обыкновенные дешевеют на 3,99%, префы – на 3,41%). "Распродажи в акциях "Мечела" вызвал слабый отчет за первое полугодие, в котором выручка эмитента упала на 26% года к году, до 152,29 миллиарда рублей, а чистый убыток вырос с прошлогодних 16,68 миллиарда до 40,51 миллиарда рублей", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Кроме того, негативно на котировки металлургической компании повлияло принятое руководством холдинга решение о приостановке производства нерентабельных видов продукции, считает он. Впрочем, при возобновлении положительной динамики выпуска в добывающем секторе и росте спроса со стороны строительных компаний на готовую продукцию металлургического сектора (по причине дальнейшего снижения ставок кредита) при стабильном выпуске в обрабатывающих отраслях промышленность по итогам года может вырасти примерно на 2%", оценивает Павел Паевский из "РСХБ Управления активами". Также заметно тает капитализация "Россетей" (-2,66%), ОВК (-2,34%), "Алросы" (-2,17%). "В четверг и пятницу ожидаем продолжение консолидации рынка акций", – заключает Муштаков.

