Армения получит кредит от МБРР на 80 миллионов евро

ЕРЕВАН, 28 авг – ПРАЙМ. Кабмин Армении на заседании в четверг одобрил подписание кредитного соглашения с Международным банком реконструкции и развития на сумму 80 миллионов долларов, средства пойдут на проект модернизации систем водоснабжения и орошения. "Одобрить предложение о подписании кредитного соглашения между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития по первому этапу программы совершенствования систем водоснабжения и орошения в Армении. Поручить министру финансов организовать подписание международного договора", - говорится в постановлении, проект которого представил министр территориального управления и инфраструктуры страны Давид Худатян. Согласно опубликованной справке МИД, в соответствии с проектом кредитного соглашения МБРР предоставит Армении 80 миллионов долларов. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что реализация программы соответствует проводимой республикой политике в сферах охраны окружающей среды, управления водными ресурсами, и принятым ею международным обязательствам. В обосновании к постановлению отмечается, что учитывая проблемы в водном хозяйстве Армении, включая износ ирригационной инфраструктуры, ограниченный доступ сельского населения к надежным услугам водоснабжения, а также растущие угрозы, вызванные изменением климата, программа направлена на применение комплексного, многоэтапного подхода для обеспечения устойчивого развития и эффективного управления сферой.
