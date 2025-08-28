https://1prime.ru/20250828/avtomaty-861381103.html
В Финляндии готовятся заменить советские автоматы на западные аналоги
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Финские силы обороны готовятся заменить автоматы на базе Калашникова на западные аналоги с калибрами 5.56 или 7.62 миллиметра, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "Финская армия готовится перейти от автоматов, построенных на базе Калашникова, к западному аналогу", - говорится в сообщении. Как сообщает Yle, финский производитель стрелкового оружия Sako представил первые изображения новой автоматической винтовки Sako ARG, которая в будущем должна заменить модели 62 и 95, созданные на базе советского АК-47. По данным Yle, винтовка разрабатывается более десяти лет в сотрудничестве с силами обороны Финляндии и Швеции и предназначена для эксплуатации в суровых арктических условиях. Она будет выпускаться в трех модификациях с калибрами 5.56 миллиметра или 7.62 миллиметра. Окончательное решение по размеру калибра будет принято осень, первые полевые испытания пройдут весной. Как уточняет вещатель, переход на новое вооружение является частью масштабной программы модернизации сухопутных войск Финляндии. Некоторые подразделения будут продолжать использовать автоматы на базе Калашникова вплоть до следующих десятилетий.
