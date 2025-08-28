Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производство автомобилей в Великобритании сократилось в июле - 28.08.2025, ПРАЙМ
Производство автомобилей в Великобритании сократилось в июле
2025-08-28T08:51+0300
2025-08-28T08:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861366474_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e5a48e034715b3975855aef34f62ba4.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 10,8% в годовом выражении - до 72 006 машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Для внутреннего рынка в июле было выпущено 15 687 автомобилей, что на 14% меньше, чем годом ранее. Выпуск на экспорт сократился на 9,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 56 319 машин. За прошедшие 7 месяцев автомобильное производство в стране снизилось на 11,7%, до 489 238 машин, в том числе для внутреннего рынка было выпущено 121 401 авто (-14,9%), на экспорт - 367 837 автомобилей (-10,7%). Без учета коммерческих автомобилей (CV) производство выросло в июле на 5,6% в годовом выражении, до 69 127 единиц, в том числе 14 211 машин (+13,6%) было произведено для внутреннего рынка и 54 916 (+3,7%) - на экспорт. ЕС остается основным экспортным рынком автомобильной промышленности Великобритании с долей в 45,6%, на втором месте - США (18,1%), затем идут Китай (7,7%), Турция (7,2%) и Япония (3,4%), уточняет SMMT. Компания по-прежнему ожидает, что в следующем году производство перейдет к росту - на 6,4%, до 803 тысяч автомобилей, указывается в релизе. "Для автомобилестроения это по-прежнему нестабильное время: потребительское доверие слабое, торговые потоки нестабильны", - приводится в релизе комментарий исполнительного директора SMMT Майка Хоуза. Он отмечает, что для обеспечения устойчивого роста правительственные стратегии должны быть воплощены к конкретные действия.
08:51 28.08.2025
 
Производство автомобилей в Великобритании сократилось в июле

SMMT: производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 10,8%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПриспущенный флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на здании посольства в Москве
Приспущенный флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на здании посольства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 10,8% в годовом выражении - до 72 006 машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
Для внутреннего рынка в июле было выпущено 15 687 автомобилей, что на 14% меньше, чем годом ранее. Выпуск на экспорт сократился на 9,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 56 319 машин.
За прошедшие 7 месяцев автомобильное производство в стране снизилось на 11,7%, до 489 238 машин, в том числе для внутреннего рынка было выпущено 121 401 авто (-14,9%), на экспорт - 367 837 автомобилей (-10,7%).
Без учета коммерческих автомобилей (CV) производство выросло в июле на 5,6% в годовом выражении, до 69 127 единиц, в том числе 14 211 машин (+13,6%) было произведено для внутреннего рынка и 54 916 (+3,7%) - на экспорт.
ЕС остается основным экспортным рынком автомобильной промышленности Великобритании с долей в 45,6%, на втором месте - США (18,1%), затем идут Китай (7,7%), Турция (7,2%) и Япония (3,4%), уточняет SMMT.
Компания по-прежнему ожидает, что в следующем году производство перейдет к росту - на 6,4%, до 803 тысяч автомобилей, указывается в релизе.
"Для автомобилестроения это по-прежнему нестабильное время: потребительское доверие слабое, торговые потоки нестабильны", - приводится в релизе комментарий исполнительного директора SMMT Майка Хоуза. Он отмечает, что для обеспечения устойчивого роста правительственные стратегии должны быть воплощены к конкретные действия.
