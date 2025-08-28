https://1prime.ru/20250828/avtomobili-861366626.html
Производство автомобилей в Великобритании сократилось в июле
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 10,8% в годовом выражении - до 72 006 машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Для внутреннего рынка в июле было выпущено 15 687 автомобилей, что на 14% меньше, чем годом ранее. Выпуск на экспорт сократился на 9,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 56 319 машин. За прошедшие 7 месяцев автомобильное производство в стране снизилось на 11,7%, до 489 238 машин, в том числе для внутреннего рынка было выпущено 121 401 авто (-14,9%), на экспорт - 367 837 автомобилей (-10,7%). Без учета коммерческих автомобилей (CV) производство выросло в июле на 5,6% в годовом выражении, до 69 127 единиц, в том числе 14 211 машин (+13,6%) было произведено для внутреннего рынка и 54 916 (+3,7%) - на экспорт. ЕС остается основным экспортным рынком автомобильной промышленности Великобритании с долей в 45,6%, на втором месте - США (18,1%), затем идут Китай (7,7%), Турция (7,2%) и Япония (3,4%), уточняет SMMT. Компания по-прежнему ожидает, что в следующем году производство перейдет к росту - на 6,4%, до 803 тысяч автомобилей, указывается в релизе. "Для автомобилестроения это по-прежнему нестабильное время: потребительское доверие слабое, торговые потоки нестабильны", - приводится в релизе комментарий исполнительного директора SMMT Майка Хоуза. Он отмечает, что для обеспечения устойчивого роста правительственные стратегии должны быть воплощены к конкретные действия.
