"АвтоВАЗ" передал первые седаны Lada Aura медучреждениям Татарстана
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" передал медицинским учреждениям республики Татарстан первую партию из 40 седанов Lada Aura, сообщила пресс-служба концерна. Торжественная церемония передачи автомобилей состоялась в преддверии празднования Дня республики. "АвтоВАЗ" осуществил поставку партии седанов Lada Aura республиканским учреждениям Республики Татарстан… Первые 40 автомобилей Lada Aura из закупленной партии были переданы медицинским службам Татарстана 28 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего в Татарстане закупили 80 автомобилей Lada в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина по замене иностранных автомобилей в государственных и региональных автопарках. "Выбор Lada Aura свидетельствует о высоком доверии к нашей продукции и признании ее качества. Эти автомобили уже успешно эксплуатируются в гараже особого назначения, федеральных и региональных органах власти, подтверждая свою надежность и соответствие современным требованиям безопасности и комфорта", - приводят в пресс-службе слова президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова. Топ-менеджер также лично поблагодарил раиса (главу) Татарстана Рустама Минниханова и правительство республики за поддержку российской автомобильной промышленности и курса на достижение технологического суверенитета.
