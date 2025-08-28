https://1prime.ru/20250828/benzin-861383400.html

Песков рассказал о мерах для стабилизации цен на бензин

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство России принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители и на бензин оставались в стабильной зоне. Вы знаете о запрете на экспорт бензина и так далее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле угрозы дефицита топлива вследствие ударов ВСУ по НПЗ.

