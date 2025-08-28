Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в основном растут - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/birzhi-861363070.html
Фондовые индексы АТР в основном растут
Фондовые индексы АТР в основном растут - 28.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно поднимаются, свидетельствуют данные торгов. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T08:07+0300
2025-08-28T08:07+0300
экономика
рынок
торги
акции
азиатско-тихоокеанский регион
корея
сша
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно поднимаются, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07%, до 3 803,08 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,14%, до 2 391,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,66%, до 25 035,78 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,68%, до 3 208,8 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,13%, до 8 972,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,59%, до 42 771,91 пункта. Инвесторы оценивают решение южнокорейского центробанка. Ранее в четверг Банк Кореи ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 2,5%, текущее значение ставки остается самым низким с августа 2022 года. Несколько поддерживает торги динамика из США. В среду фондовые индексы Уолл-стрит выросли, в том числе индекс широкого рынка S&amp;P 500 обновил исторический рекорд в ходе торгов.
https://1prime.ru/20250827/atr--861316016.html
азиатско-тихоокеанский регион
корея
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_126:0:1375:937_1920x0_80_0_0_2df23e5d85e6e686f27ca203e85d7e4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, азиатско-тихоокеанский регион, корея, сша, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Азиатско-Тихоокеанский регион, КОРЕЯ, США, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
08:07 28.08.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном растут

Основные фондовые индексы АТР в четверг преимущественно растут

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно поднимаются, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07%, до 3 803,08 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,14%, до 2 391,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,66%, до 25 035,78 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,68%, до 3 208,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,13%, до 8 972,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,59%, до 42 771,91 пункта.
Инвесторы оценивают решение южнокорейского центробанка. Ранее в четверг Банк Кореи ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 2,5%, текущее значение ставки остается самым низким с августа 2022 года.
Несколько поддерживает торги динамика из США. В среду фондовые индексы Уолл-стрит выросли, в том числе индекс широкого рынка S&P 500 обновил исторический рекорд в ходе торгов.
%Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Вчера, 11:39
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииАзиатско-Тихоокеанский регионКОРЕЯСШАShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала