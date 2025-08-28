Фондовые индексы АТР в основном растут

https://1prime.ru/20250828/birzhi-861363070.html
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно поднимаются, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07%, до 3 803,08 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,14%, до 2 391,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,66%, до 25 035,78 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,68%, до 3 208,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,13%, до 8 972,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,59%, до 42 771,91 пункта. Инвесторы оценивают решение южнокорейского центробанка. Ранее в четверг Банк Кореи ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 2,5%, текущее значение ставки остается самым низким с августа 2022 года. Несколько поддерживает торги динамика из США. В среду фондовые индексы Уолл-стрит выросли, в том числе индекс широкого рынка S&P 500 обновил исторический рекорд в ходе торгов.
