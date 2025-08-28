Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Норникель" планирует 11 сентября собрать заявки на биржевые облигации - 28.08.2025, ПРАЙМ
"Норникель" планирует 11 сентября собрать заявки на биржевые облигации
рынок
гмк норильский никель
банк россия
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" планирует 11 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 300 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 7% годовых. Компания намерена разместить четырехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-14-USD с ежемесячными купонами. Номинал облигаций - 100 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Техническая часть размещения предварительно ожидается 16 сентября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
2025
рынок, гмк норильский никель, банк россия
Рынок, ГМК Норильский никель, банк Россия
21:25 28.08.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтенд "Норникеля"
Стенд Норникеля - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Стенд "Норникеля". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" планирует 11 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 300 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет не выше 7% годовых.
Компания намерена разместить четырехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-14-USD с ежемесячными купонами. Номинал облигаций - 100 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 16 сентября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
РынокГМК Норильский никельбанк Россия
 
 
