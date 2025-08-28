https://1prime.ru/20250828/biznes-861409184.html
"Норникель" планирует 11 сентября собрать заявки на биржевые облигации
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" планирует 11 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 300 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 7% годовых. Компания намерена разместить четырехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-14-USD с ежемесячными купонами. Номинал облигаций - 100 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Техническая часть размещения предварительно ожидается 16 сентября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
