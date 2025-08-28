https://1prime.ru/20250828/biznes-861410317.html
Группа "Эталон" проведет допэмиссию для оплаты сделки с АФК "Система"
Группа "Эталон" проведет допэмиссию для оплаты сделки с АФК "Система" - 28.08.2025, ПРАЙМ
Группа "Эталон" проведет допэмиссию для оплаты сделки с АФК "Система"
Группа "Эталон" (МКПАО "Эталон Груп"), завершившая в июле редомициляцию с Кипра в Россию, планирует провести допэмиссию для оплаты состоявшейся 28 августа... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T21:58+0300
2025-08-28T21:58+0300
2025-08-28T21:58+0300
рынок
финансы
кипр
москва
санкт-петербург
афк "система"
группа эталон
mubadala
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/47/762744710_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_9a450969d60903653123d4494b069994.jpg
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Группа "Эталон" (МКПАО "Эталон Груп"), завершившая в июле редомициляцию с Кипра в Россию, планирует провести допэмиссию для оплаты состоявшейся 28 августа сделки по покупке АО "Бизнес-Недвижимость" у АФК "Система", сообщает девелоперская компания. "Группа "Эталон" сообщает о заключении сделки по приобретению у АФК "Система" 100% акций АО "Бизнес-Недвижимость", владеющего портфелем земельных участков и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге... Размер сделки составляет 14,1 млрд рублей. Для ее оплаты МКПАО "Эталон Груп", публичная холдинговая компания Группы, планирует размещение дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке", - говорится в сообщении компании. Вопрос об увеличении уставного капитала "Эталон Груп" будет вынесен на рассмотрение акционеров на собрании 29 сентября, сообщил вице-президент по экономике и финансам компании Илья Косолапов в ходе выступления на Дне инвестора. Цена акций, по его словам, будет определена по результатам формирования книги заявок. Участие в SPO будет доступно широкому кругу инвесторов: ожидается, что акции будут включены во второй уровень листинга, отмечает компания. "Мы рассчитываем, что размещение акций по открытой подписке даст возможность широкому кругу акционеров Компании проинвестировать в развитие новых активов. В частности, крупнейший акционер Группы "Эталон" – ПАО АФК "Система" – рассматривает возможность принять участие в SPO при условии получения необходимых одобрений", - отметил президент группы "Эталон" Михаил Бузулуцкий, слова которого приводятся в сообщении компании. В июле текущего года "Эталон" завершил процесс редомициляции с Кипра в Россию. Компания подала заявку на включение акций во второй уровень листинга Московской биржи. "Восьмого сентября запланирован старт торгов акциями МКПАО "Эталон Груп" на Московской бирже", - сообщил Косолапов. "Эталон" - крупный российский девелопер жилья, который работает в 12 регионах. Основной его акционер - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении, еще 6,3% принадлежит арабской инвесткомпании Mubadala.
https://1prime.ru/20250825/kritika-861227972.html
кипр
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/47/762744710_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_f530be8bb6bf4c8af33749f0bc143e7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, кипр, москва, санкт-петербург, афк "система", группа эталон, mubadala
Рынок, Финансы, КИПР, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АФК "Система", группа Эталон, Mubadala
Группа "Эталон" проведет допэмиссию для оплаты сделки с АФК "Система"
Группа "Эталон" проведет допэмиссию для оплаты сделки по покупке АО "Бизнес-Недвижимость"
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Группа "Эталон" (МКПАО "Эталон Груп"), завершившая в июле редомициляцию с Кипра в Россию, планирует провести допэмиссию для оплаты состоявшейся 28 августа сделки по покупке АО "Бизнес-Недвижимость" у АФК "Система", сообщает девелоперская компания.
"Группа "Эталон
" сообщает о заключении сделки по приобретению у АФК "Система"
100% акций АО "Бизнес-Недвижимость", владеющего портфелем земельных участков и коммерческой недвижимости в Москве
и Санкт-Петербурге
... Размер сделки составляет 14,1 млрд рублей. Для ее оплаты МКПАО "Эталон Груп", публичная холдинговая компания Группы, планирует размещение дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке", - говорится в сообщении компании.
Вопрос об увеличении уставного капитала "Эталон Груп" будет вынесен на рассмотрение акционеров на собрании 29 сентября, сообщил вице-президент по экономике и финансам компании Илья Косолапов в ходе выступления на Дне инвестора. Цена акций, по его словам, будет определена по результатам формирования книги заявок.
Участие в SPO будет доступно широкому кругу инвесторов: ожидается, что акции будут включены во второй уровень листинга, отмечает компания.
"Мы рассчитываем, что размещение акций по открытой подписке даст возможность широкому кругу акционеров Компании проинвестировать в развитие новых активов. В частности, крупнейший акционер Группы "Эталон" – ПАО АФК "Система" – рассматривает возможность принять участие в SPO при условии получения необходимых одобрений", - отметил президент группы "Эталон" Михаил Бузулуцкий, слова которого приводятся в сообщении компании.
В июле текущего года "Эталон" завершил процесс редомициляции с Кипра
в Россию. Компания подала заявку на включение акций во второй уровень листинга Московской биржи.
"Восьмого сентября запланирован старт торгов акциями МКПАО "Эталон Груп" на Московской бирже", - сообщил Косолапов.
"Эталон" - крупный российский девелопер жилья, который работает в 12 регионах. Основной его акционер - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении, еще 6,3% принадлежит арабской инвесткомпании Mubadala
.
Трамп ответил на критику после покупки доли в Intel