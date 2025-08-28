https://1prime.ru/20250828/biznes-861410317.html

Группа "Эталон" проведет допэмиссию для оплаты сделки с АФК "Система"

МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Группа "Эталон" (МКПАО "Эталон Груп"), завершившая в июле редомициляцию с Кипра в Россию, планирует провести допэмиссию для оплаты состоявшейся 28 августа сделки по покупке АО "Бизнес-Недвижимость" у АФК "Система", сообщает девелоперская компания. "Группа "Эталон" сообщает о заключении сделки по приобретению у АФК "Система" 100% акций АО "Бизнес-Недвижимость", владеющего портфелем земельных участков и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге... Размер сделки составляет 14,1 млрд рублей. Для ее оплаты МКПАО "Эталон Груп", публичная холдинговая компания Группы, планирует размещение дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке", - говорится в сообщении компании. Вопрос об увеличении уставного капитала "Эталон Груп" будет вынесен на рассмотрение акционеров на собрании 29 сентября, сообщил вице-президент по экономике и финансам компании Илья Косолапов в ходе выступления на Дне инвестора. Цена акций, по его словам, будет определена по результатам формирования книги заявок. Участие в SPO будет доступно широкому кругу инвесторов: ожидается, что акции будут включены во второй уровень листинга, отмечает компания. "Мы рассчитываем, что размещение акций по открытой подписке даст возможность широкому кругу акционеров Компании проинвестировать в развитие новых активов. В частности, крупнейший акционер Группы "Эталон" – ПАО АФК "Система" – рассматривает возможность принять участие в SPO при условии получения необходимых одобрений", - отметил президент группы "Эталон" Михаил Бузулуцкий, слова которого приводятся в сообщении компании. В июле текущего года "Эталон" завершил процесс редомициляции с Кипра в Россию. Компания подала заявку на включение акций во второй уровень листинга Московской биржи. "Восьмого сентября запланирован старт торгов акциями МКПАО "Эталон Груп" на Московской бирже", - сообщил Косолапов. "Эталон" - крупный российский девелопер жилья, который работает в 12 регионах. Основной его акционер - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении, еще 6,3% принадлежит арабской инвесткомпании Mubadala.

