Мишустин заявил о самом высоком показателе исполнения бюджета за пять лет - 28.08.2025
Мишустин заявил о самом высоком показателе исполнения бюджета за пять лет
Мишустин заявил о самом высоком показателе исполнения бюджета за пять лет - 28.08.2025, ПРАЙМ
Мишустин заявил о самом высоком показателе исполнения бюджета за пять лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о самом высоком показателе исполнения бюджета в России за последние пять лет, отметив положительную динамику ВВП в РФ, | 28.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о самом высоком показателе исполнения бюджета в России за последние пять лет, отметив положительную динамику ВВП в РФ, несмотря на все имеющиеся вызовы. Мишустин в четверг провел заседание правительства, в ходе которого обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие 2025 года. "Усилилась финансовая дисциплина. Показатель исполнения - самый высокий за последние пять лет", - подчеркнул Мишустин. Он отметил, что в 2025 году правительство сконцентрировало усилия на решении двух системных задач: возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста и снижение инфляции. "Вопреки всем вызовам, динамика валового внутреннего продукта осталась положительной", - сказал председатель правительства, отметив рост на 1,2%. Кроме того, Мишустин указал, что доходы бюджета составили свыше 17,5 триллионов рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года и прогнозные значения. -0-
2025
Новости
15:16 28.08.2025
 
Мишустин заявил о самом высоком показателе исполнения бюджета за пять лет

Мишустин заявил о самом высоком показателе исполнения бюджета за последние 5 лет

© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о самом высоком показателе исполнения бюджета в России за последние пять лет, отметив положительную динамику ВВП в РФ, несмотря на все имеющиеся вызовы.
Мишустин в четверг провел заседание правительства, в ходе которого обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие 2025 года.
"Усилилась финансовая дисциплина. Показатель исполнения - самый высокий за последние пять лет", - подчеркнул Мишустин.
Он отметил, что в 2025 году правительство сконцентрировало усилия на решении двух системных задач: возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста и снижение инфляции.
"Вопреки всем вызовам, динамика валового внутреннего продукта осталась положительной", - сказал председатель правительства, отметив рост на 1,2%.
Кроме того, Мишустин указал, что доходы бюджета составили свыше 17,5 триллионов рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года и прогнозные значения. -0-
Путин поддержал подход правительства к сбалансированности бюджета
Вчера, 14:39
