Число машин в очереди у Крымского моста превысило тысячу - 28.08.2025, ПРАЙМ
Число машин в очереди у Крымского моста превысило тысячу
Число машин в очереди у Крымского моста превысило тысячу - 28.08.2025, ПРАЙМ
Число машин в очереди у Крымского моста превысило тысячу
Число машин в очереди у Крымского моста со стороны Керчи превысило одну тысячу, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T01:53+0300
2025-08-28T01:53+0300
бизнес
газ
керчь
тамань
крым
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861358670.jpg?1756335186
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Число машин в очереди у Крымского моста со стороны Керчи превысило одну тысячу, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1069 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении на 1.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
керчь
тамань
крым
бизнес, газ, керчь, тамань, крым
Бизнес, Газ, КЕРЧЬ, Тамань, КРЫМ
01:53 28.08.2025
 
Число машин в очереди у Крымского моста превысило тысячу

Число машин в очереди у Крымского моста превысило тысячу

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Число машин в очереди у Крымского моста со стороны Керчи превысило одну тысячу, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1069 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении на 1.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
 
