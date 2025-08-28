https://1prime.ru/20250828/chislo-861358670.html
Число машин в очереди у Крымского моста превысило тысячу
2025-08-28T01:53+0300
2025-08-28T01:53+0300
2025-08-28T01:53+0300
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Число машин в очереди у Крымского моста со стороны Керчи превысило одну тысячу, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1069 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении на 1.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
