Число машин в очереди у Крымского моста превысило тысячу

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Число машин в очереди у Крымского моста со стороны Керчи превысило одну тысячу, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1069 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении на 1.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

2025

