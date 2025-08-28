Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к иене перед выходом статистики из США - 28.08.2025
Доллар дешевеет к иене перед выходом статистики из США
2025-08-28T08:55+0300
2025-08-28T08:55+0300
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене уменьшается, к евро - меняется слабо в четверг утром, инвесторы ожидают публикации важных статданных из США, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 8.43 мск курс евро к доллару снижался до 1,1636 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене сокращался до 147,15 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 98,17 пункта. Позднее в ходе торгов будет опубликована вторая оценка из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). В этот же день будет опубликована и статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что их число за неделю по 23 августа сократилось на 5 тысяч - до 230 тысяч заявок.
08:55 28.08.2025
 
Доллар дешевеет к иене перед выходом статистики из США

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене уменьшается, к евро - меняется слабо в четверг утром, инвесторы ожидают публикации важных статданных из США, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 8.43 мск курс евро к доллару снижался до 1,1636 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене сокращался до 147,15 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 98,17 пункта.
Позднее в ходе торгов будет опубликована вторая оценка из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
В этот же день будет опубликована и статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что их число за неделю по 23 августа сократилось на 5 тысяч - до 230 тысяч заявок.
