https://1prime.ru/20250828/dollar-861366969.html
Доллар дешевеет к иене перед выходом статистики из США
Доллар дешевеет к иене перед выходом статистики из США - 28.08.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к иене перед выходом статистики из США
Стоимость доллара к иене уменьшается, к евро - меняется слабо в четверг утром, инвесторы ожидают публикации важных статданных из США, свидетельствует динамика... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T08:55+0300
2025-08-28T08:55+0300
2025-08-28T08:55+0300
экономика
рынок
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860850688_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_7f33c5144f75ceab1bcd1ee5aeb61b92.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене уменьшается, к евро - меняется слабо в четверг утром, инвесторы ожидают публикации важных статданных из США, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 8.43 мск курс евро к доллару снижался до 1,1636 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене сокращался до 147,15 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 98,17 пункта. Позднее в ходе торгов будет опубликована вторая оценка из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). В этот же день будет опубликована и статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что их число за неделю по 23 августа сократилось на 5 тысяч - до 230 тысяч заявок.
https://1prime.ru/20250827/dollar-861343607.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860850688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dac4dfb89edfe0a828b780cf38ce2e1c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша
Экономика, Рынок, Торги, США
Доллар дешевеет к иене перед выходом статистики из США
Курс доллара к иене снижается, к евро - меняется слабо
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене уменьшается, к евро - меняется слабо в четверг утром, инвесторы ожидают публикации важных статданных из США, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 8.43 мск курс евро к доллару снижался до 1,1636 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене сокращался до 147,15 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 98,17 пункта.
Позднее в ходе торгов будет опубликована вторая оценка из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
В этот же день будет опубликована и статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что их число за неделю по 23 августа сократилось на 5 тысяч - до 230 тысяч заявок.
Официальный курс доллара на четверг составил 80,44 рубля