https://1prime.ru/20250828/dollar-861375001.html
Доллар колеблется к мировым валютам в ожидании статистики по ВВП США
Доллар колеблется к мировым валютам в ожидании статистики по ВВП США - 28.08.2025, ПРАЙМ
Доллар колеблется к мировым валютам в ожидании статистики по ВВП США
Стоимость доллара к мировым валютам в четверг днем меняется незначительно и разнонаправленно перед публикацией данных по ВВП США во втором квартале,... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T11:30+0300
2025-08-28T11:30+0300
2025-08-28T11:30+0300
экономика
рынок
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83142/47/831424714_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_25eea0dcb0030e021b32225cdb34bc0c.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в четверг днем меняется незначительно и разнонаправленно перед публикацией данных по ВВП США во втором квартале, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 11.17 мск курс евро к доллару снижался до 1,1636 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене сокращался до 147,32 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 98,19 пункта. Позднее в четверг будет опубликована вторая оценка из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Одновременно с этим в четверг будет опубликована и статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что их число за неделю по 23 августа сократилось на 5 тысяч - до 230 тысяч заявок.
https://1prime.ru/20250828/rynok-861373484.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83142/47/831424714_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_928c335009d53dfc16b868d6a4b7c786.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша
Экономика, Рынок, Торги, США
Доллар колеблется к мировым валютам в ожидании статистики по ВВП США
Доллар дешевеет к мировым валютам перед публикацией данных по ВВП США
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в четверг днем меняется незначительно и разнонаправленно перед публикацией данных по ВВП США во втором квартале, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 11.17 мск курс евро к доллару снижался до 1,1636 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене сокращался до 147,32 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 98,19 пункта.
Позднее в четверг будет опубликована вторая оценка из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Одновременно с этим в четверг будет опубликована и статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что их число за неделю по 23 августа сократилось на 5 тысяч - до 230 тысяч заявок.
Российский рынок акций незначительно снижается в начале основной сессии