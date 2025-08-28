https://1prime.ru/20250828/dollar-861375001.html

Доллар колеблется к мировым валютам в ожидании статистики по ВВП США

2025-08-28T11:30+0300

экономика

рынок

торги

сша

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в четверг днем меняется незначительно и разнонаправленно перед публикацией данных по ВВП США во втором квартале, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 11.17 мск курс евро к доллару снижался до 1,1636 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене сокращался до 147,32 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 98,19 пункта. Позднее в четверг будет опубликована вторая оценка из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Одновременно с этим в четверг будет опубликована и статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что их число за неделю по 23 августа сократилось на 5 тысяч - до 230 тысяч заявок.

сша

